Há mais potencial de alta para ouro e prata?

A presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Lorie Logan, disse na segunda-feira que vê mais cortes nas taxas de juros antes da reunião de política do Fed em novembro.

“Se a economia evoluir como espero atualmente, uma estratégia de redução gradual da taxa básica de juros para um nível mais normal ou neutro pode ajudar a gerenciar os riscos e atingir nossos objetivos”, disse Logan no texto de um discurso a ser feito antes da reunião anual da Securities Industry and Financial Markets Association em Nova York.

O ouro e a prata estão subindo devido ao otimismo em relação aos cortes nas taxas de juros dos EUA, já que mais alta nos preços é esperada nos próximos meses.

No momento em que este artigo foi escrito, o ouro na COMEX estava em US$ 2.736,05 a onça, alta de 0,2% em relação ao fechamento anterior.

O contrato atingiu um recorde de US$ 2.755,30 por onça.

No caso da prata, o contrato de dezembro na COMEX estava em $33,875 por onça, alta de 2%. O contrato está perto de uma alta de mais de 12 anos.

Economia dos EUA “forte e estável”

Logan disse que a economia dos EUA está “forte e estável”, mas “incertezas significativas permanecem nas perspectivas” em torno dos riscos crescentes para o mercado de trabalho.

Logan disse:

O Fed “precisará permanecer ágil e disposto a fazer ajustes, se for o caso.

Os comentários de Logan ocorrem em meio a expectativas generalizadas de que o Fed cortará as taxas de juros em 25 pontos-base em sua reunião de novembro.

O banco central dos EUA cortou as taxas em 50 pontos-base em setembro, surpreendendo o mercado.

O mercado esperava outro corte de 50 bps na taxa no início de outubro, mas a inflação mais alta nos EUA e um mercado de trabalho resiliente levaram os traders a reduzir suas expectativas.

China anuncia cortes nas taxas de empréstimos

A China anunciou cortes um pouco maiores do que o esperado em suas taxas de empréstimos preferenciais de um e cinco anos.

Kitco News disse:

Ainda assim, as autoridades chinesas não conseguiram atender às expectativas do mercado quando se trata de estímulo fiscal.

“Os investidores viveram de esperança, mas só sofreram decepções desde o mês passado, quando houve garantias de que o dinheiro viria para ajudar a sustentar o problemático mercado imobiliário da China”, disse o corretor SP Angel ao Kitco News.

A economia da China é importante para a demanda por metais, pois o país é um dos maiores consumidores de metais preciosos e metais básicos.

Perspectiva técnica para o ouro em barras

Especialistas acreditam que os preços do ouro têm mais potencial de alta, já que qualquer tipo de corte nas taxas dos EUA provavelmente dará suporte aos sentimentos do mercado.

Taxas de juros mais baixas reduzem o custo dos empréstimos para o público e também aumentam a liquidez na economia.

Isso facilita mais investimentos em commodities.

De acordo com o Kitco.com, espera-se que os preços do ouro criem uma forte resistência em direção a US$ 2.800 a onça.

A primeira resistência é vista em US$ 2.775,00 e depois em US$ 2.800,00, disse Kitco em um relatório.

O suporte é visto em US$ 2.708,70 por onça.

Para a prata, o metal precioso tem uma forte vantagem técnica geral no curto prazo, disse Kitco.

Jim Wyckoff, analista da Kitco, disse em um relatório:

O próximo objetivo de alta dos touros da prata é fechar os preços acima da sólida resistência técnica em US$ 37,50.

A resistência para contratos de prata é vista em $34,75 por onça, e então em $35 por onça. O suporte para a prata está em $33,225 por onça.