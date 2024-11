Indonésia estende prazo para que exchanges de criptomoedas cumpram novas regras de licenciamento

A Agência Reguladora de Negociação de Futuros de Commodities da Indonésia (Bappebti) anunciou em um comunicado à imprensa que estendeu o prazo para que as bolsas de criptomoedas cumpram seus novos requisitos de licenciamento até a última semana de novembro de 2024.

Esta extensão se aplica a bolsas já listadas como potenciais negociadores de criptoativos físicos.

A medida ocorre sob o recém-revisado Regulamento Bappebti Número 9 de 2024, que visa criar uma estrutura mais robusta para o setor de criptomoedas.

Como parte disso, as bolsas devem formar parcerias com órgãos governamentais locais e implementar protocolos Know Your Transaction (KYT), enquanto as instituições ganham novas oportunidades de negociação.

Como o Regulamento Número 9 de 2024 impacta as exchanges de criptomoedas

O novo projeto de lei de Bappebti, Regulamento Número 9 de 2024, visa modernizar o ambiente regulatório do mercado de criptomoedas da Indonésia.

As bolsas de criptomoedas devem fazer parceria com a Diretoria Geral de População e Registro Civil do Ministério do Interior.

Junto com isso, eles devem aderir aos padrões Know Your Transaction (KYT). A conformidade com essas regras é necessária para que as exchanges obtenham uma licença de Physical Crypto Asset Traders.

As bolsas que não cumprirem esses padrões correm o risco de ter seus pedidos de licença revogados.

Com o Regulamento Número 9 de 2024, a Bappebti expandiu o escopo de entidades elegíveis para negociar ativos digitais.

Anteriormente, o mercado se concentrava apenas em comerciantes individuais, mas as regulamentações atualizadas agora incluem pessoas jurídicas e empresariais como potenciais participantes.

Espera-se que essa mudança atraia mais investidores institucionais para o mercado de criptomoedas da Indonésia, criando novas oportunidades de crescimento e expansão de mercado.

A inclusão mais ampla pode ajudar a Indonésia a se tornar um importante centro regional para negociação institucional de criptomoedas.

Prorrogação de prazo

A extensão permite que exchanges como a INDODAX tenham mais tempo para atender aos requisitos regulatórios atualizados. A INDODAX está atualmente em processo de validação, visando a aprovação da Bappebti para garantir sua licença de Physical Crypto Asset Traders.

A empresa está se adaptando aos novos padrões e continua focada em cumprir as regulamentações revisadas.

A INDODAX, assim como outras exchanges, deve garantir que atende às diretrizes para continuar operando no mercado de criptomoedas em evolução da Indonésia.

Um dos principais componentes dos regulamentos revisados da Bappebti é a exigência de que as bolsas sejam listadas na National Crypto Asset Futures Exchange e se tornem membros da Crypto Asset Clearing House. Essas etapas são cruciais para manter a transparência e a conformidade dentro do setor.

A nova estrutura visa criar um ambiente seguro e regulamentado para negociação de criptomoedas, o que pode ajudar a aumentar a confiança dos investidores no mercado da Indonésia.

Os regulamentos atualizados da Bappebti, particularmente o Regulamento Número 9 de 2024, foram projetados para criar um ecossistema forte e adaptável que possa atender às necessidades dinâmicas do mercado de criptomoedas.

A agência planeja alinhar as regras existentes com a Commodity Futures Trading Law para garantir que a Indonésia permaneça competitiva na acelerada indústria global de criptomoedas. A nova estrutura regulatória visa equilibrar a inovação com a proteção do investidor, posicionando a Indonésia como líder regional em regulamentação de criptomoedas.