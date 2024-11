IPO da Waaree Energies 2024: Esta fabricante indiana de painéis solares é um bom investimento?

A oferta pública inicial (IPO) da Waaree Energies Ltd, uma das principais fabricantes de painéis solares da Índia, gerou interesse significativo no mercado.

No primeiro dia de abertura, 21 de outubro, o IPO teve forte demanda, principalmente na categoria de investidores não institucionais (NII), com uma subscrição de 1,18 vezes às 10h51 IST.

Investidores de varejo mostraram participação estável, enquanto a atividade do mercado cinza sugere ganhos robustos de listagem, com um prêmio de mercado cinza (GMP) indicando retornos acima de 100%. O foco principal agora é se o IPO pode sustentar esse ímpeto e provar ser um investimento lucrativo.

Preço de hoje do IPO GMP da Afternoon Energies

Hoje, o preço do IPO GMP da Waaree Energies é um indicador importante para potenciais investidores.

De acordo com observadores do mercado, as ações estão sendo negociadas com um prêmio de mercado cinza de Rs 1.510 acima do preço de emissão, refletindo a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento da empresa.

O GMP tem flutuado, mas atualmente aponta para um impressionante ganho de listagem esperado de 100,47%.

A faixa de preço do IPO está definida entre Rs 1.427 e Rs 1.503 por ação, o que a torna uma opção atraente para aqueles que buscam potenciais ganhos de curto prazo.

Forte interesse de assinatura e investidores

No primeiro dia, o IPO da Waaree Energies recebeu lances para 1.091.427 ações contra as 2.025.6207 em oferta, o que equivale a 0,54 vezes a subscrição total.

Enquanto a parcela de varejo foi subscrita 0,57 vezes, a categoria NII foi subscrita em excesso, indicando maior interesse de investidores ricos.

No entanto, a parcela de compradores institucionais qualificados (QIB) continua sem inscrição até o momento, o que pode mudar nos próximos dias, à medida que mais investidores institucionais entram na disputa.

Waaree Energies: datas importantes e estrutura do IPO

O IPO, aberto de 21 a 23 de outubro, finalizará sua distribuição de ações em 24 de outubro, com listagem na BSE e na NSE prevista para 28 de outubro.

O tamanho do IPO é de Rs 4.321 crore, compreendendo uma nova emissão no valor de Rs 3.600 crore e uma oferta para venda (OFS) de 48 lakh ações.

Uma parte dos lucros será usada para instalar uma unidade de fabricação em Odisha, fortalecendo ainda mais a posição da Waaree Energies no setor de energia renovável da Índia.

Recomendações de analistas sobre o IPO da Waaree Energies

A maioria das corretoras, incluindo Geojit Financial Services, Anand Rathi e Swastika, deram uma classificação de “subscrição” para o IPO da Waaree Energies, citando seu forte livro de pedidos, foco na integração reversa e o crescente mercado de energia solar.

Espera-se que o valor de mercado da empresa após a emissão seja superior a Rs 4.300 crore, e ela está posicionada para se beneficiar de políticas governamentais favoráveis e mudanças globais em direção à energia renovável.

O GMP do IPO da Waaree Energies é um fator crucial para quem considera investir.

O mercado cinza serve como um barômetro não oficial do sentimento do investidor e muitas vezes pode indicar o desempenho potencial no dia da listagem.

À medida que a Waaree Energies continua a ganhar força no espaço de energia renovável, seu IPO é visto como uma oportunidade promissora para ganhos de curto prazo e crescimento de longo prazo. Esta pode ser uma proposta atraente para investidores.