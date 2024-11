JPMorgan prevê aumento de IPOs na África do Sul em meio à crescente confiança econômica

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A África do Sul está se preparando para uma onda de ofertas públicas iniciais (IPOs) e atividades de captação de recursos, programadas para começar já em 2025, à medida que a perspectiva econômica do país melhora após anos de crescimento fraco.

De acordo com o JPMorgan Chase & Co., o otimismo dos investidores aumentou, impulsionado pela recente formação de um governo de coalizão favorável aos negócios após a perda da maioria parlamentar do Congresso Nacional Africano (CNA) nas eleições de maio.

Essa mudança no cenário político renovou a confiança dos investidores, com empresas multinacionais injetando capital, uma alta no rand e nos títulos sul-africanos e o índice de ações de referência subindo mais de 20% em dólares desde junho.

De acordo com um relatório da Bloomberg, Edward Bell, diretor administrativo do JPMorgan em Joanesburgo, observou:

Esperaríamos que a atividade primária aumentasse. À medida que o desempenho do mercado de ações e as avaliações retornam a níveis mais apropriados, o incentivo e a capacidade de emitir ações ou IPO de um negócio se tornam uma opção viável.

Bolsa de Valores de Joanesburgo se prepara para listagens importantes

Em meio ao sentimento positivo, a Bolsa de Valores de Joanesburgo (JSE) já está se preparando para diversas listagens de alto nível.

A unidade Boxer da Pick n Pay Stores Ltd. deve ser listada antes do final do ano, atraindo considerável interesse dos investidores.

Da mesma forma, a Anglo American Plc está pronta para desmembrar seus negócios de platina e diamantes, ambos muito aguardados pelo mercado.

Além dessas próximas listagens, há uma especulação crescente sobre o potencial IPO da Coca-Cola em seu negócio de engarrafamento na África, que pode atingir uma avaliação de US$ 8 bilhões em 2025.

A JSE também está trabalhando para atrair mais listagens internas e secundárias de empresas com laços africanos ou subsaarianos, oferecendo mais oportunidades de crescimento na região.

A confiança dos investidores regressa à África do Sul

Apesar de investidores estrangeiros terem vendido um valor líquido de US$ 5,5 bilhões em ações sul-africanas este ano, as ações nacionais, particularmente no setor bancário, tiveram fortes ganhos.

FirstRand Ltd., Standard Bank Group Ltd. e Capitec Bank Holdings Ltd. subiram mais de 25% desde junho, refletindo a confiança renovada na economia da África do Sul.

O JPMorgan prevê que a economia da África do Sul crescerá 1% em 2024 e 1,4% em 2025, após anos de crescimento médio do PIB abaixo de 1%.

Bell também destacou a crescente demanda por exposição à dívida subsaariana, com investidores buscando rendimentos mais altos e estabilidade na região.

“Investidores em dívida de mercados emergentes estão buscando exposição à África Subsaariana, pois ela oferece bom rendimento e a região atualmente tem uma perspectiva econômica mais estável”, acrescentou Bell.