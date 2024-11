La Niña ameaça agravar seca nos EUA e pode afetar safra de trigo de inverno

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), espera-se que o fenômeno La Niña, de desenvolvimento lento, traga condições de seca moderadas a extremas às planícies dos EUA durante os meses de inverno.

Espera-se que as condições de seca persistam nas Grandes Planícies dos EUA e em partes das Montanhas Rochosas, especialmente mais ao sul, disse a NOAA em uma atualização.

“As condições de La Niña devem se desenvolver no final deste outono e normalmente levam a uma trajetória de tempestade mais ao norte durante os meses de inverno, deixando a região sul do país mais quente e seca”, disse a agência meteorológica dos EUA.

Principais áreas de cultivo de trigo sofrerão

As condições de seca nas planícies dos EUA também devem afetar a produção de trigo no país.

Os agricultores do país estão semeando trigo de inverno e devem colher no início do próximo verão.

Os preços do trigo vêm subindo nos últimos meses, já que as perspectivas de menor safra de trigo na Rússia e nos EUA aumentaram as preocupações.

A seca nas planícies dos EUA e em outras regiões importantes de cultivo, como a Rússia, deve limitar o fornecimento global do alimento básico ao menor nível dos últimos nove anos, de acordo com a última previsão do Departamento de Agricultura dos EUA.

Os EUA são o quinto maior produtor de trigo do mundo.

Brad Pugh, líder operacional de seca do Centro de Previsão Climática da NOAA:

Infelizmente, após um breve período na primavera de 2024 com condições mínimas de seca em todo o país, mais de um quarto da massa terrestre nos EUA continentais está atualmente em pelo menos uma seca moderada.

“E a previsão de precipitação no inverno não é um bom presságio para um alívio generalizado”, acrescentou Pugh.

Na última semana, cerca de 52% das áreas de cultivo de trigo dos EUA passaram por condições de seca, um aumento em relação aos 44% de duas semanas atrás, de acordo com dados do Centro Nacional de Mitigação de Secas.

IGC mantém previsão de produção global de trigo

Enquanto isso, o Conselho Internacional de Grãos (IGC) estimou a produção global de trigo em 2024-25 em 798 milhões de toneladas, praticamente inalterada em relação à estimativa anterior.

Uma revisão para cima da safra de trigo no Cazaquistão foi compensada por revisões para baixo na Argentina e na Austrália.

A estimativa para o consumo global de trigo foi revisada para cima ligeiramente, mas o déficit de oferta foi escalado para 6 milhões de toneladas. O consumo deve ficar em torno de 804 milhões de toneladas, ligeiramente acima dos 803 milhões de toneladas.

Rússia impõe proibição de importação de grãos do Cazaquistão

A Rússia proibiu temporariamente as importações de grãos do Cazaquistão na semana passada.

O trânsito de grãos através do território russo para outros países deve, no entanto, continuar sendo possível sob certas condições.

A medida da Rússia provavelmente é uma retaliação em resposta à proibição de importações de Moscou pelo Cazaquistão em agosto, citando a ameaça de excesso de oferta nos mercados locais.

De acordo com o Commerzbank AG, espera-se que o Cazaquistão produza sua maior safra de grãos em 13 anos.

A maior parte dos seus grãos é exportada para a Ásia.

O Commerzbank AG disse em um relatório:

No entanto, depende da Rússia para exportar para a Europa ou a região do Mediterrâneo. Essa rota agora será significativamente mais difícil.

Uma oferta reduzida de trigo do Cazaquistão pode ter um efeito positivo no preço global do trigo.

No momento em que este artigo foi escrito, os contratos futuros de trigo dos EUA estavam estáveis em US$ 5,729 por bushel.