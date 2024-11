Líder do DPP do Japão promete cortes de impostos sobre criptomoedas e reformas regulatórias antes das eleições

O líder do Partido Democrático do Povo (DPP) do Japão, Yuichiro Tamaki, prometeu reformar a tributação de criptomoedas do país se for eleito.

Sua proposta, anunciada por meio de um tuíte no domingo, visa mudar o tratamento de ativos digitais como renda diversa para uma alíquota fixa de imposto de 20%.

O plano também inclui a eliminação de impostos sobre transações envolvendo trocas de um criptoativo por outro.

Essa reforma pode ter implicações significativas para o ecossistema Web3 do Japão, potencialmente posicionando o país como um centro de ativos digitais e inovação.

Como as mudanças tributárias do Japão impactarão a economia de tokens?

A proposta de Tamaki, intitulada “apoiar a economia de tokens usando criptoativos”, busca fornecer uma estrutura regulatória clara para ativos digitais no Japão.

O objetivo é promover o crescimento de uma economia que aproveite a Web3 e os NFTs.

A política do DPP inclui aumentar a taxa de alavancagem de 2x para 10x e introduzir fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas no mercado japonês. As medidas propostas podem atrair investidores e empresas para o Japão, particularmente aquelas que buscam um regime tributário mais favorável para negociação de ativos digitais.

Esta não é a primeira vez que Tamaki pressiona por mudanças nas leis de impostos cripto do Japão. No ano passado, ele argumentou que o Japão precisava “promover a Web3” e a “economia de tokens” adotando uma estrutura de imposto de taxa fixa para ativos digitais.

Ele destacou a necessidade de agir rapidamente para “prevenir a saída de recursos humanos e empresas para o exterior”.

A defesa consistente de Tamaki sugere uma visão de longo prazo para a criação de um ambiente mais competitivo para ativos digitais no Japão, alinhando-se às tendências globais em direção à regulamentação de criptomoedas.

Os ETFs de criptomoedas remodelarão o mercado de investimentos do Japão?

A introdução de ETFs de criptomoedas é um aspecto fundamental da promessa do DPP, o que pode oferecer aos investidores japoneses novos caminhos para diversificar seus portfólios.

Ao oferecer acesso regulamentado a ativos digitais, os ETFs propostos podem ajudar a integrar criptomoedas ao ecossistema financeiro tradicional do Japão.

Essa mudança pode encorajar investidores de varejo e institucionais a explorar oportunidades no espaço Web3, potencialmente revitalizando o status do Japão como um centro de inovação financeira.

O DPP não está sozinho ao pedir reformas tributárias de cripto. O Partido Liberal Democrata (LDP) no poder também demonstrou interesse em reduzir barreiras tributárias na Web3.

O LDP criou uma força-tarefa de política de NFT, conhecida como “NFT Policy Review Project Team”, com o objetivo de tornar o Japão um líder na era da Web3.

No ano passado, um deputado do LDP lançou um white paper enfatizando a necessidade de o Japão “impulsionar a inovação na era da Web 3.0”.

O documento destacou a importância de posicionar o setor de NFT como um novo motor de crescimento para a economia japonesa.

A visão econômica mais ampla de Tamaki inclui converter o iene em uma moeda eletrônica e promover a emissão de uma moeda local digital ou moeda digital do banco central (CBDC).

Isso está alinhado com as tendências globais, onde vários países estão explorando ou lançando versões digitais de suas moedas.

Uma CBDC poderia oferecer maior eficiência nas transações e trazer mais transparência ao sistema financeiro do Japão, potencialmente posicionando o país na vanguarda da adoção de moeda digital na região da Ásia-Pacífico.