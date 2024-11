Novo documento do Fed de Minneapolis pressiona pela proibição ou imposto do Bitcoin para lidar com déficits primários

Em um documento de trabalho recente, o Federal Reserve Bank de Minneapolis gerou debate ao recomendar que os governos considerem proibir ou taxar o Bitcoin para lidar com os déficits primários atuais.

Divulgado em 17 de outubro, o documento sugere que tais medidas são necessárias para manter a responsabilidade fiscal e uma política monetária eficaz.

Os autores, Amol Amol e Erzo GJ Luttmer, afirmam que tanto uma proibição legal quanto um imposto sobre o Bitcoin poderiam ajudar a restaurar a capacidade dos governos de implementar déficits primários permanentes. De acordo com o resumo do artigo, intitulado “Unique Implementation of Permanent Primary Deficits?”, a medida permitiria que as autoridades administrassem melhor suas estratégias fiscais.

“Uma proibição legal contra o Bitcoin pode restaurar a implementação única de déficits primários permanentes, assim como um imposto sobre o Bitcoin nessa taxa”, afirmam os autores.

Ao longo do documento de 40 páginas, o Bitcoin é caracterizado como uma “armadilha de orçamento equilibrado”, onde a natureza descentralizada da criptomoeda representa desafios para os formuladores de políticas que buscam sustentar déficits orçamentários por meio de dívida nominal.

Os pesquisadores argumentam que o Bitcoin opera como um “título do setor privado” de fornecimento fixo que carece de reivindicações genuínas de recursos, o que levou à recomendação de proibição ou tributação da criptomoeda.

Déficits primários ocorrem quando as despesas de um governo superam suas receitas fiscais e outras fontes de renda.

O termo “déficit primário permanente” sugere uma intenção deliberada de manter um desequilíbrio orçamentário a longo prazo.

Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, criticou o artigo do Fed de Minneapolis, descrevendo-o como um “ataque ao Bitcoin”.

Ele argumenta que o documento implica que os governos podem sustentar déficits permanentes somente se os consumidores não tiverem conhecimento e não adotarem moedas alternativas como o Bitcoin.

Sigel também fez referência ao analista de Bitcoin Tuur Demeester, que criticou um artigo de pesquisa de 12 de outubro do Banco Central Europeu que sugeria que detentores mais antigos de Bitcoin lucram às custas de novos investidores.

Os comentários de Demeester apontam para a necessidade de regulamentação ou proibição total para estabilizar o preço do Bitcoin.

Em uma publicação de 21 de outubro no X, Sigel expressou suas preocupações, afirmando: “[O artigo] fantasia sobre ‘Proibição Legal’ e impostos extras sobre o BTC para garantir que a dívida do governo continue sendo a ‘Única Segurança Livre de Risco'”.

Esta discussão ressalta as tensões atuais entre a política monetária tradicional e a crescente influência das criptomoedas, levantando questões importantes sobre o futuro dos ativos digitais em um cenário econômico em evolução.