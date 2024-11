O preço do Bitcoin se aproxima de US$ 69 mil, com o interesse aberto atingindo o recorde de US$ 40,5 bilhões

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O mercado de criptomoedas mostrou forte impulso ascendente, ganhando 1,79% em capitalização de mercado, agora em US$ 2,38 trilhões.

Além disso, os volumes de negociação de 24 horas aumentaram 65,13%, refletindo o aumento da atividade dos traders.

O Índice de Medo e Ganância, atualmente em 63, indica um crescente senso de otimismo do mercado, impulsionado em parte pelo crescente domínio do Bitcoin, que atingiu 57,2%.

A tendência positiva do mercado destaca o aumento da confiança dos investidores, com o Bitcoin e algumas altcoins selecionadas apresentando ganhos substanciais, enquanto outras enfrentam pequenos declínios.

BTC se aproxima de US$ 70 mil com recorde de US$ 40,5 bilhões em juros abertos

O Bitcoin continua sua tendência de alta, com preços agora próximos de US$ 69.107.

O interesse aberto em derivativos de Bitcoin atingiu o recorde de US$ 40,5 bilhões, sugerindo que os traders estão otimistas sobre um possível avanço acima do nível de US$ 70 mil.

Na semana passada, os ETFs de Bitcoin registraram US$ 2,13 bilhões em entradas, fortalecendo ainda mais a confiança dos investidores.

Embora o preço atual ainda esteja 6,51% abaixo de sua máxima histórica, o momentum do Bitcoin continua forte, sinalizando um possível teste de níveis de resistência nos próximos dias.

O Ethereum apresentou um aumento notável de 3,66% nas últimas 24 horas, impulsionado por US$ 78,89 milhões em entradas semanais em ETFs de ETH à vista dos EUA.

Seu domínio de mercado se manteve estável em 13,8%, ressaltando sua sólida posição no mercado cripto mais amplo. Solana, enquanto isso, surgiu como uma das principais executoras, subindo 6,59% para atingir US$ 170,39.

Os sinais de desempenho do token aumentaram o interesse em sua rede, posicionando-o como um destaque entre as altcoins. Em contraste, o XRP viu um aumento modesto de 1,22%, com seu preço atingindo US$ 0,5487.

Apecoin sobe 100% com o lançamento do Apechain

Apecoin ganhou as manchetes com um aumento de preço de 100% após o lançamento da rede Apechain.

O preço do token subiu acentuadamente de US$ 0,88 para US$ 1,62 em seis horas, marcando um aumento significativo.

Outros tokens como dydx e Mina também tiveram ganhos substanciais, com aumentos de 25,81% e 12,92%, respectivamente.

Essas altcoins capturaram a atenção do mercado, beneficiando-se de novos desenvolvimentos e atividade comercial aprimorada.

Apesar da tendência positiva do mercado, alguns ativos enfrentaram quedas.

Aerodrome Finance caiu 2,05%, enquanto Litecoin teve uma queda de 0,87%.

Da mesma forma, a Mantra teve uma queda de 1,95%.

Esses declínios refletem o desempenho variado dos ativos digitais, onde ganhos em uma área podem coincidir com perdas em outra, ressaltando a volatilidade inerente do mercado.

Com o aumento nos fluxos de ETFs de Bitcoin e o crescimento do interesse aberto, o foco permanece se o Bitcoin pode ultrapassar a marca de US$ 70 mil.

O crescimento consistente do Ethereum e o desempenho excepcional da Solana também oferecem uma perspectiva positiva para o mercado.

À medida que o sentimento do mercado continua mudando em direção à ganância, os próximos dias serão cruciais para determinar a próxima fase dos movimentos de preços das criptomoedas.