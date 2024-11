Preço do ouro atinge US$ 2.740 em meio a onda de compras e incertezas em torno das eleições nos EUA

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Contra todas as probabilidades, os preços do ouro continuaram sua trajetória ascendente e atingiram novos recordes na segunda-feira.

No momento em que este artigo foi escrito, o contrato de dezembro mais ativo na COMEX estava em US$ 2.742,40 a onça, alta de 0,5% em relação ao fechamento anterior.

No início da sessão, o contrato atingiu um recorde de US$ 2.747,70 por onça.

“Isso também marca o sétimo dia de um movimento positivo nos oito anteriores e eleva a commodity a um novo recorde, além da região de US$ 2.730 durante a sessão asiática”, disse Haresh Menghani, editor do Fxstreet.com, em um relatório.

Os preços do ouro subiram apesar dos fundamentos pessimistas.

O dólar subiu bastante nas últimas sessões, enquanto as apostas de um corte exagerado na taxa de juros pelo Federal Reserve também diminuíram.

Espera-se que o Federal Reserve dos EUA corte as taxas de juros em novembro em apenas 25 pontos-base.

Na reunião de setembro, o Fed cortou as taxas em 50 pontos-base, surpreendendo o mercado.

No entanto, a inflação mais alta nos EUA e um mercado de trabalho resiliente agora alteraram as expectativas dos investidores para um corte maior nas taxas em novembro.

Enquanto isso, as tensões geopolíticas no Oriente Médio também diminuíram, já que o mercado continua esperando pela resposta de Israel ao ataque do Irã em 1º de outubro.

Então o que está alimentando a alta do ouro?

Especialistas disseram que o bom momento no mercado do ouro ajudou a impulsionar a alta dos preços nas últimas sessões.

De acordo com Carsten Fritsch, analista de commodities do Commerzbank AG, os traders estão interessados em aumentar suas posições em contratos de ouro.

“Os dados semanais sobre o posicionamento de mercado de investidores especulativos, que serão publicados pela CFTC após o fechamento do pregão de hoje, podem fornecer algumas informações sobre isso”, disse Fritsch.

“Um aumento nas posições líquidas especulativas longas apoiaria esse argumento”, disse ele.

Além disso, as incertezas antes da eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro continuam a sustentar o apelo de refúgio seguro para o metal precioso.

Fritsch disse que se o candidato presidencial dos EUA, Donald Trump, retornar à Casa Branca, o risco de inflação provavelmente aumentará significativamente.

“Esse risco existe porque Trump quer influenciar as decisões de taxa de juros do Fed. O preço do ouro pode, portanto, continuar a subir até as eleições dos EUA se a probabilidade de Trump vencer aumentar”, disse Fritsch.

Instabilidade geopolítica

Embora Israel ainda não tenha retaliado o Irã, o conflito em andamento no Oriente Médio continua a ferver.

O exército israelense lançou vários ataques pelo Líbano e também intensificou seu ataque a Gaza. Isso ameaça aumentar ainda mais as tensões na região, com a ameaça de mais países na região se juntarem à guerra.

A instabilidade na região aumentou a demanda por refúgio seguro para o ouro. Os preços do metal amarelo podem aumentar ainda mais acentuadamente se as tensões aumentarem e o ouro rompendo o nível de US$ 2.800 por onça não pode ser descartado.

Prata superando ouro

Enquanto os traders estão focados no ouro e sua alta, os investidores provavelmente monitorarão o movimento dos preços da prata, já que o metal teve desempenho superior no setor de metais preciosos.

De acordo com Kitco.com, a proporção ouro/prata ainda é bem alta, pois está perto de 82 no momento. O ponto mais baixo deste ano foi no final de maio, em torno de 72.

Analistas acreditam que a alta do preço da prata está apenas começando e foi ofuscada pela recente tendência positiva de alta nos preços do ouro.

No momento em que este artigo foi escrito, o contrato de prata de dezembro estava em US$ 34,318 a onça, uma alta de 3,2% em relação ao fechamento anterior.

O contrato atingiu uma alta de mais de 12 anos de US$ 34,343 por onça na segunda-feira.