Preços do petróleo bruto sobem 1%, mas sentimento de baixa domina o mercado

Os preços do petróleo bruto subiram mais de 1% na segunda-feira, após caírem 7% na semana passada, com o mercado se concentrando em preocupações com a demanda.

Na semana passada, os preços do petróleo caíram drasticamente devido a preocupações com a demanda da China e à redução das preocupações com possíveis interrupções no fornecimento no Oriente Médio.

No momento em que este artigo foi escrito, o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate na Bolsa Mercantil de Nova York estava em US$ 69,69 o barril, uma alta de 1,5% em relação ao fechamento anterior.

O preço do petróleo bruto Brent na Intercontinental Exchange estava em US$ 73,91 o barril, alta de 1,2%.

Os comerciantes recorreram a compras em liquidação depois que os preços caíram drasticamente na semana passada.

Os prémios geopolíticos sobre os preços do petróleo diminuem

O prêmio de risco sobre os preços do petróleo devido ao conflito em andamento no Oriente Médio reduziu significativamente na última semana.

Depois que o Irã atacou Israel em 1º de outubro, os preços do petróleo subiram mais de 10%. O petróleo Brent ultrapassou US$ 80 por barril pela primeira vez desde agosto.

Como o Oriente Médio detém mais da metade das reservas mundiais de petróleo, tensões crescentes ameaçam o fornecimento da região.

No entanto, o prêmio de risco sobre os preços do petróleo diminuiu depois disso, pois relatos afirmavam que Israel pode evitar atacar as instalações petrolíferas do Irã em sua resposta aos ataques de 1º de outubro.

“Embora as preocupações sobre potenciais interrupções no fornecimento persistam devido ao conflito em andamento entre Israel e o Hezbollah, a ameaça imediata de restrições significativas no fornecimento parece ter diminuído por enquanto”, disse James Hyerczyk, autor do Fxempire.com, em um relatório.

Mercado foca na produção da OPEP

Carsten Fritsch, analista de commodities do Commerzbank AG, disse em um relatório:

A menos que haja acontecimentos que levem a uma reavaliação, o mercado de petróleo provavelmente se concentrará mais em fundamentos mais fracos e no iminente excesso de oferta no ano que vem.

Especialistas acreditam que o mercado de petróleo deve se concentrar na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, já que o cartel deve aumentar a produção a partir de dezembro.

“O mercado agora está esperando por sinais se esse aumento de produção realmente se materializará ou se possivelmente será adiado novamente”, disse Fritsch.

Se o cartel prosseguir com seu plano de desfazer alguns dos cortes voluntários de produção em dezembro, os preços do petróleo poderão cair ainda mais.

No entanto, um anúncio da OPEP e da Arábia Saudita de adiar o aumento pode dar suporte ao sentimento otimista.

Vários membros da aliança OPEP+ vêm cortando a produção de petróleo voluntariamente desde o começo deste ano. Isso equivale a 2,2 milhões de barris de petróleo por dia.

Os estoques dos EUA fornecem algum suporte

Na semana encerrada em 11 de outubro, os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram 2,2 milhões de barris por dia, de acordo com dados da Energy Information Administration.

Os dados, divulgados na semana passada, foram um alívio após uma queda acentuada nos preços do petróleo.

No entanto, o relatório também mostrou que a produção de petróleo bruto dos EUA atingiu um recorde de 13,5 milhões de barris por dia na semana encerrada em outubro. Os EUA são o maior produtor de petróleo do mundo.

Tendência de baixa deve continuar

Espera-se que os preços do petróleo permaneçam em território de baixa, já que as preocupações com a baixa demanda da China provavelmente pesarão sobre o sentimento.

Enquanto isso, tanto a OPEP quanto a Agência Internacional de Energia cortaram suas previsões para o crescimento da demanda por petróleo em 2024 e 2025.

Hyerczyk, do Fxempire.com, disse em um relatório:

Os preços podem testar níveis críticos de suporte, com metas tão baixas quanto US$ 63,46 se o movimento de baixa continuar.

Os comerciantes devem permanecer cautelosos, mantendo-se atentos aos desenvolvimentos no Oriente Médio e aos dados econômicos dos EUA, que podem proporcionar um breve alívio nos preços, embora uma recuperação sustentada pareça improvável no curto prazo.