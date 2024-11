Presidente do Banco Central do Brasil pede ação rápida para administrar expectativas de inflação

Em um evento recente organizado pela 20-20 Investment Association, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, expressou preocupação com as crescentes expectativas de inflação do país.

Ele enfatizou a necessidade urgente de retornar a inflação ao objetivo de 3% e garantiu ao público o comprometimento inabalável dos formuladores de políticas em atingir essa meta.

Campos Neto enfatizou a importância de acompanhar de perto a inflação no setor de serviços, especialmente diante dos sinais de um mercado de trabalho apertado.

Ele também reiterou que os formuladores de políticas optaram por se abster de tomar quaisquer decisões monetárias imediatas, preferindo, em vez disso, avaliar cuidadosamente a mudança da situação econômica.

Identificando tendências econômicas

Ele acrescentou que, embora os preços ao consumidor no Brasil estivessem em linha com as metas do banco central, dados recentes revelaram uma lacuna preocupante nas expectativas, conforme visto tanto por pesquisas de mercado quanto por pesquisas empresariais.

Essa disparidade sugere um afastamento do objetivo de inflação declarado, assim como as previsões de inflação baseadas em preços de mercado.

Com sinais de que as expectativas de inflação estavam se desfazendo, o banco central agiu decisivamente no mês passado, aumentando a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 10,75%.

Campos Neto destacou a necessidade de alinhar a inflação à meta estabelecida, reafirmando a determinação do Banco Central em cumprir esse mandato do governo.

Olhando para as orientações políticas

Enquanto o banco central se prepara para sua próxima reunião de política monetária em novembro, muitos no mercado antecipam um possível aumento de 50 pontos-base.

Campos Neto demonstrou surpresa com a força contínua do mercado de trabalho, apesar do aumento dos custos dos empréstimos, vinculando parcialmente essa robustez ao estímulo fiscal em andamento.

O presidente do Banco Central destacou que o desempenho econômico do Brasil tem consistentemente superado as expectativas, em parte graças às reformas estruturais implementadas nos últimos cinco a dez anos.

Essas reformas foram cruciais para impulsionar o crescimento econômico e a resiliência em um ambiente macroeconômico desafiador.

Concluindo, o Banco Central do Brasil está comprometido em enfrentar os desafios inflacionários e manter a estabilidade macroeconômica.

Os comentários de Campos Neto destacam a necessidade vital de alinhar a inflação às metas e de buscar estratégias monetárias cuidadosas que promovam o crescimento econômico sustentável em um cenário econômico em constante mudança.