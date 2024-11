Robinhood lança negociação de margem de alto risco no Reino Unido após aprovação regulatória

A Robinhood anunciou o lançamento de margin trading no Reino Unido, permitindo que investidores tomem empréstimos para ampliar suas negociações. Esse desenvolvimento, que segue as discussões da plataforma com a Financial Conduct Authority (FCA), permitirá aos usuários do Reino Unido maior acesso a ferramentas avançadas de investimento tradicionalmente reservadas para um grupo seleto de indivíduos de alto patrimônio líquido.

A nova opção de negociação de margem permite que usuários do Reino Unido aproveitem seus ativos existentes como garantia para adquirir títulos adicionais.

Ao contrário de muitas plataformas do Reino Unido que restringem a negociação de margem a clientes de alto patrimônio líquido, a iniciativa da Robinhood busca democratizar o acesso a essa estratégia de negociação.

Concorrentes que oferecem serviços semelhantes incluem Interactive Brokers, IG e CMC Markets, mas a negociação de margem continua relativamente incomum no Reino Unido devido a preocupações regulatórias sobre os riscos envolvidos.

A incursão da Robinhood na negociação de margem segue a introdução de um produto de empréstimo de títulos em setembro, que permite aos usuários ganhar renda passiva com suas participações em ações. A plataforma está promovendo taxas de juros “competitivas” para seus empréstimos de margem, que variam de 6,25% para empréstimos de até US$ 50.000 a 5,2% para empréstimos de US$ 50 milhões ou mais.

Jordan Sinclair, presidente da Robinhood UK, enfatizou a missão da plataforma de derrubar barreiras de entrada para investidores comuns.

“Existem muitas barreiras de entrada”, afirmou Sinclair em uma entrevista à CNBC.

Em última análise, queremos acabar com esses estigmas e barreiras às ferramentas básicas de investimento.

Ele acrescentou que, para os clientes certos, a negociação de margem pode ser uma maneira eficaz de diversificar e expandir seus portfólios.

No entanto, a negociação de margem traz riscos inerentes, principalmente para investidores de varejo.

Ao usar fundos emprestados, os traders podem ampliar seus investimentos; por exemplo, um investimento de US$ 10.000 na Tesla poderia ser feito com apenas US$ 1.000 adiantados se usasse uma alavancagem de 10x.

Embora essa estratégia possa gerar retornos substanciais em um mercado em alta, ela também aumenta o potencial de perdas significativas se os valores dos ativos caírem.

A Robinhood foi lançada inicialmente no Reino Unido em novembro passado, mas não conseguiu oferecer negociação de margem até agora devido a discussões regulatórias.

Sinclair explicou que ganhar a confiança da FCA envolvia demonstrar o histórico do produto nos EUA e os critérios de elegibilidade da plataforma.

Para mitigar os riscos para os usuários, a Robinhood estabeleceu salvaguardas rigorosas, exigindo um depósito mínimo de US$ 2.000 em dinheiro para negociação de margem e garantindo que os clientes optem voluntariamente pelo serviço.

Sinclair garantiu aos usuários em potencial que o dinheiro não investido dos clientes da Robinhood está protegido em até US$ 2,5 milhões pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), fornecendo uma camada adicional de segurança para usuários que navegam pelas complexidades da negociação de margem.

Com este lançamento, a Robinhood pretende tornar a negociação de margem acessível a um público mais amplo no Reino Unido, posicionando-se como um player competitivo no mercado de negociação internacional.