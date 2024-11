Você deve vender o ServiceNow antes dos lucros do terceiro trimestre e sacar o dinheiro?

O Morgan Stanley rebaixou a ServiceNow (NYSE: NOW) de “Overweight” para “Equal-Weight” em 21 de outubro de 2024, antes do relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa.

Apesar do rebaixamento, o Morgan Stanley aumentou sua meta de preço para as ações de US$ 900 para US$ 960, refletindo sinais mistos sobre as perspectivas de curto prazo da empresa.

As ações reagiram negativamente, caindo 2% na abertura.

De acordo com o analista do Morgan Stanley, Keith Weiss, embora a demanda pelos produtos da ServiceNow permaneça estável, a falta de uma clara vantagem na avaliação, combinada com as altas expectativas dos investidores em torno da adoção do Pro Plus, equilibrou a perspectiva de risco/recompensa.

Weiss destacou preocupações sobre a liderança da empresa, principalmente após a saída do ex-COO CJ Desai, e o potencial impacto de longo prazo da incerteza da liderança na estratégia do produto.

Expectativas de lucros do 3º trimestre

A ServiceNow deve divulgar seus lucros do terceiro trimestre em 23 de outubro de 2024, com Wall Street esperando lucros de US$ 3,45 por ação e US$ 2,75 bilhões em receita.

Embora analistas acreditem que essas metas sejam alcançáveis, Brian Schwartz, da Oppenheimer, observou recentemente que altas expectativas de crescimento de assinaturas em 2025 podem moderar o entusiasmo do mercado.

Os resultados do terceiro trimestre provavelmente confirmarão o bom momento da empresa, mas qualquer desempenho abaixo do esperado no crescimento de assinaturas pode prejudicar o sentimento dos investidores.

Schwartz também aumentou sua meta de preço para US$ 1.020, citando uma execução sólida, mas alertando que as estimativas de crescimento futuro podem não ser tão otimistas quanto o mercado prevê.

Divergências de opiniões de analistas

Vários analistas revisaram suas classificações e metas de preço para a ServiceNow.

O Deutsche Bank reiterou sua classificação de Compra, elevando sua meta para US$ 1.020 após realizar verificações de parceiros que mostraram um forte impulso contínuo.

O BMO fez o mesmo, aumentando seu preço-alvo para US$ 1.025, impulsionado pelo feedback positivo da comunidade de revendedores.

O UBS estabeleceu uma meta de preço de US$ 1.055, a mais alta de Wall Street, após descobrir que dois dos maiores parceiros da ServiceNow excederam suas expectativas de crescimento, ressaltando ainda mais a força do negócio.

No entanto, Guggenheim permaneceu mais cético, mantendo uma classificação de venda com uma meta de preço de US$ 716, citando preocupações sobre a Carahsoft, uma importante parceira revendedora do governo, que está sob investigação pelo Departamento de Justiça.

Mudanças de liderança e preocupações com a estratégia do produto

Uma questão que pesa no sentimento dos investidores é a recente saída do COO CJ Desai, que alguns analistas acreditam que pode impactar a liderança e a estratégia de produtos da ServiceNow.

Embora o ritmo de negócios da empresa continue forte, o efeito de longo prazo dessa mudança de liderança fez com que alguns analistas adotassem uma postura cautelosa.

O Morgan Stanley observou especificamente que a lacuna de liderança pode ser um risco potencial para o crescimento futuro, principalmente porque a empresa enfrenta as complexidades de manter seu domínio no espaço de software empresarial.

Indicadores fundamentais de desempenho

A ServiceNow tem consistentemente superado o desempenho no mercado de software empresarial, apoiada por seu robusto modelo de assinatura, que foi responsável por mais de 96% de sua receita no segundo trimestre de 2024.

A vantagem competitiva da empresa está na sua capacidade de oferecer soluções de fluxo de trabalho personalizáveis e orientadas por IA, profundamente integradas às operações do cliente.

Isso resultou em altos custos de mudança para os clientes e um fluxo de receita estável.

Nos últimos anos, a empresa manteve um impressionante CAGR de 5 anos de 27% na receita, demonstrando sua resiliência em um mercado competitivo.

Além disso, sua margem bruta de 79% e um histórico de forte geração de fluxo de caixa enfatizam sua solidez financeira.

Métricas de avaliação

Aos preços atuais, a ServiceNow é negociada a 57x seus lucros esperados para o ano fiscal de 2025 e 16,7x seu EV/receita futuro.

Esses são múltiplos altos, mesmo para uma empresa líder em software de nuvem, principalmente devido à desaceleração do crescimento.

A remuneração baseada em ações (SBC) da empresa continua sendo uma preocupação para os investidores, com a SBC respondendo por mais de US$ 1,6 bilhão nos últimos 12 meses, o que dilui o valor para os acionistas e distorce as métricas de fluxo de caixa.

Mesmo considerando a posição competitiva da empresa e as iniciativas de IA, a avaliação premium levanta questões sobre se a ServiceNow poderá continuar a ter desempenho superior no médio prazo.

Agora que analisamos o negócio de uma perspectiva fundamental, é hora de voltar nossa atenção para os aspectos técnicos das ações para ver para onde o preço pode estar indo.

Enfrentando resistência de curto prazo em US$ 950

Embora as ações da ServiceNow permaneçam extremamente fortes em todos os gráficos de longo prazo — mensais, semanais, diários — se restringirmos aos gráficos horários, podemos ver que elas vêm enfrentando alguma resistência acima de US$ 950, tendo feito um topo duplo perto desse nível desde 23 de setembro.

Fonte: TradingView

Portanto, investidores e traders que ainda não têm uma posição na ação, mas estão otimistas com ela, devem esperar que a empresa divulgue seus lucros do terceiro trimestre e que a ação feche o dia acima de US$ 950 antes de iniciar novas posições longas.

Os traders que têm uma perspectiva pessimista sobre as ações podem assumir uma posição vendida nas ações nos níveis atuais próximos a US$ 910 com um stop loss em US$ 956.

No entanto, considerando que os resultados do terceiro trimestre estão a apenas dois dias de distância, seria melhor fazer essa operação curta comprando a opção de venda de US$ 900 da ServiceNow com vencimento em 25 de outubro a US$ 20.