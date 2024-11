A “rainha das criptomoedas” russa Valeria Fedyakina, também conhecida como Bitmama, enfrenta acusações de fraude de US$ 23 milhões

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A influenciadora russa de mídia social Valeria Fedyakina, conhecida como “Bitmama”, está sob investigação legal, enfrentando diversas acusações de fraude.

As autoridades russas alegam que ela causou danos de mais de 2,2 bilhões de rublos (cerca de US$ 23 milhões) por meio de atividades ilegais com criptomoedas.

Apesar dessas acusações, Fedyakina e sua equipe jurídica mantêm sua inocência, dizendo que as acusações são infundadas.

O caso atraiu atenção significativa devido ao seu grande número de seguidores e ao suposto uso de criptomoedas como Bitcoin para transferências internacionais, destacando as complexidades das regulamentações de criptomoedas e os riscos das finanças digitais não regulamentadas.

Quais são as alegações contra Fedyakina?

O Comitê Investigativo Russo acusa Valeria Fedyakina de se envolver em fraudes em larga escala, usando várias moedas, incluindo ativos digitais, para facilitar transações.

De acordo com a investigação do comitê, Fedyakina operava um serviço de câmbio de criptomoedas não licenciado, supostamente permitindo que clientes transferissem fundos entre Moscou e Dubai.

Essas atividades supostamente contornaram os canais bancários tradicionais, levantando preocupações sobre transferências ilegais de dinheiro.

Os documentos legais do comitê destacam quatro vítimas principais, mas suas identidades permanecem em segredo.

Estima-se que o dano total exceda 2,2 bilhões de rublos, levantando questões sobre a escala da fraude de criptomoedas na Rússia.

Como Fedyakina operava seu negócio de criptomoedas?

Fedyakina supostamente usou transações de criptomoedas de balcão (OTC) para movimentar fundos, utilizando principalmente Bitcoin para pagamentos internacionais.

Suas atividades envolviam facilitar conversões entre moeda fiduciária e criptomoeda, atraindo clientes que buscavam anonimato em suas transações.

Reportagens da mídia afirmam que ela garantiu altos retornos por meio de um programa de investimento apoiado em criptomoedas, promovendo-o intensamente em plataformas de mídia social como o Instagram. As postagens de Fedyakina frequentemente exibiam um estilo de vida luxuoso, atraindo potenciais investidores com promessas de lucros rápidos.

O comitê alega que essas promessas faziam parte de um esquema mais amplo para enganar clientes, resultando em perdas financeiras substanciais.

A equipe jurídica de Fedyakina argumenta que as alegações de que ela representa um risco de fuga são infundadas.

Eles destacam que sua autorização de residência nos Emirados Árabes Unidos expirou no início deste ano, diminuindo quaisquer planos potenciais de deixar a Rússia.

Eles também enfatizam que ela é uma cidadã russa sem antecedentes criminais.

Atualmente, ela permanece em um centro de detenção preventiva com sua filha recém-nascida.

A defesa pediu sua libertação enquanto aguarda o julgamento, mas o Tribunal da Cidade de Moscou ainda não decidiu sobre o recurso.

Antigo amigo vira testemunha-chave

Relatos indicam que um antigo amigo de Fedyakina surgiu como uma testemunha-chave no caso.

Esse indivíduo supostamente ajudou Fedyakina a promover seu programa de investimentos nas redes sociais, mas depois alegou que também foi enganado.

Essa reviravolta acrescentou uma nova dimensão ao caso, com a testemunha fornecendo informações cruciais sobre as atividades de Fedyakina.

A testemunha afirma que inicialmente acreditou nos empreendimentos de Fedyakina, mas depois percebeu que os esquemas de investimento eram fraudulentos.

Este depoimento pode impactar significativamente o resultado do julgamento, já que os promotores tentam estabelecer um padrão de fraude.

Reportagens da mídia sugeriram que Fedyakina pode ter usado sua influência para convencer clientes a investir em projetos questionáveis, incluindo um esquema de exportação de petróleo.

Um meio de comunicação russo alegou que Fedyakina aceitou grandes quantias de dinheiro, que foram então transferidas para o exterior por meio de seus serviços de câmbio de criptomoedas.

Esses relatórios reforçam a narrativa de que as operações da Fedyakina foram além da negociação típica de criptomoedas.

As alegações também ressaltam os riscos de atividades financeiras digitais não regulamentadas, especialmente quando combinadas com marketing de mídia social de alto nível.

Com a investigação concluída, os próximos passos envolvem um julgamento em que Fedyakina responderá às alegações de fraude.

A data do recurso ainda não foi definida, e Fedyakina continua detido.

Se for considerada culpada, ela poderá enfrentar consequências legais significativas, dada a escala dos supostos danos.

O caso continua atraindo a atenção da mídia, refletindo as crescentes preocupações sobre fraudes relacionadas a criptomoedas e a capacidade do sistema jurídico de lidar com questões tão complexas.

Por enquanto, o futuro de Fedyakina está em jogo enquanto os tribunais russos se preparam para ouvir seu caso.