A Texas Instruments superou as estimativas de lucro em três dos últimos quatro trimestres: ela fará isso novamente hoje?

A Texas Instruments (NYSE: TXN) deve anunciar seus resultados do terceiro trimestre hoje, 22 de outubro de 2024.

Os investidores aguardam ansiosamente o relatório para avaliar como a gigante dos semicondutores está lidando com os atuais desafios e oportunidades do mercado.

Desempenho financeiro esperado da Texas Instruments

Para o terceiro trimestre de 2024, a Texas Instruments prevê receitas entre US$ 3,94 bilhões e US$ 4,26 bilhões, com a estimativa de consenso Zacks fixada em US$ 4,11 bilhões — um declínio de aproximadamente 9,3% em relação ao ano anterior.

O lucro por ação (LPA) deve ficar entre US$ 1,24 e US$ 1,48, com a estimativa de consenso em US$ 1,36, refletindo uma queda de 24,4% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado.

Nos últimos 60 dias, essa estimativa permaneceu inalterada.

No trimestre anterior, a Texas Instruments relatou receitas de US$ 3,82 bilhões, queda de 16% em relação ao ano anterior, com lucro por ação de US$ 1,22.

Apesar desses desafios, a Texas Instruments historicamente demonstrou resiliência, tendo superado as estimativas de lucros em três dos últimos quatro trimestres, com uma surpresa média de lucros de 4,97%.

Prévia dos lucros do terceiro trimestre da Texas Instruments

Espera-se que diversas dinâmicas moldem o desempenho da Texas Instruments neste trimestre:

Custos de fabricação : Espera-se que o aumento dos custos de produção vinculados à redução da utilização da fábrica e às expansões planejadas de capacidade pesem na lucratividade.



: Espera-se que o aumento dos custos de produção vinculados à redução da utilização da fábrica e às expansões planejadas de capacidade pesem na lucratividade. Demanda fraca : Uma redução notável no estoque por grandes clientes, particularmente nos segmentos de Processamento Analógico e Embarcado, provavelmente impactará as vendas. A Estimativa de Consenso Zacks para receitas analógicas é de US$ 3,14 bilhões, indicando um declínio de 6,4%, enquanto as receitas de Processamento Embarcado devem cair 25,6% para US$ 662,4 milhões.



: Uma redução notável no estoque por grandes clientes, particularmente nos segmentos de Processamento Analógico e Embarcado, provavelmente impactará as vendas. A Estimativa de Consenso Zacks para receitas analógicas é de US$ 3,14 bilhões, indicando um declínio de 6,4%, enquanto as receitas de Processamento Embarcado devem cair 25,6% para US$ 662,4 milhões. Recuperação do mercado : Em uma nota positiva, a recuperação em equipamentos de comunicação, a força em eletrônicos pessoais e o aumento da demanda no setor industrial podem impulsionar a receita geral.

Desempenho das ações da TXN

Apesar de enfrentar obstáculos, a Texas Instruments viu suas ações subirem aproximadamente 20% no acumulado do ano, superando muitos concorrentes no setor de semicondutores.

No entanto, os analistas estão mais cautelosos em suas perspectivas, com estimativas de receita refletindo quatro revisões para baixo no mês passado.

Fonte: TradingView

Embora os retornos anuais da TXN tenham sido inconsistentes — mostrando 18% em 2021, uma queda de -10% em 2022 e 6% em 2023 — as condições de mercado permanecem voláteis, influenciadas por fatores macroeconômicos e mudanças nos padrões de demanda.

Os investidores estão ansiosos para ver se os resultados do terceiro trimestre levarão a uma nova alta ou revelarão desafios persistentes.

Enquanto a Texas Instruments se prepara para divulgar seus lucros do terceiro trimestre hoje, os investidores estarão atentos para obter insights sobre as estratégias da empresa em meio ao competitivo cenário de semicondutores.

Os próximos resultados serão cruciais para determinar a trajetória das ações, especialmente considerando as pressões dos custos de produção e a demanda flutuante.

O forte foco da TXN no crescimento e nas vantagens competitivas será suficiente para compensar esses desafios?

Fique ligado no relatório de lucros para descobrir os últimos acontecimentos e seu potencial impacto nas ações da TXN.