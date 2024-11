A volatilidade persiste no mercado de petróleo, com os preços subindo mais de 2% devido às tensões no Oriente Médio

A volatilidade persistiu no mercado de petróleo na terça-feira, enquanto as incertezas no Oriente Médio continuam mantendo os investidores atentos.

Os preços do petróleo subiram mais de 2%, enquanto o Brent foi negociado acima de US$ 76 por barril, enquanto a China cortou as principais taxas de empréstimos, aumentando o otimismo sobre a demanda por petróleo do país.

Além disso, a situação em constante mudança no Oriente Médio também manteve o mercado alerta, com os preços passando por grandes oscilações.

“Essa tem sido a retórica e a força motriz nas últimas semanas e não mudou muito”, disse Zain Vawda, analista de mercado da OANDA.

Ambas as referências do petróleo bruto ampliam os ganhos de segunda-feira

No momento em que este artigo foi escrito, o petróleo bruto West Texas Intermediate estava sendo negociado 2,5% mais alto, a US$ 71,80 o barril.

O preço do petróleo Brent estava em US$ 76,02 o barril, alta de 2,3% em relação ao fechamento anterior.

Os preços caíram 7% na semana passada devido a preocupações com a baixa demanda da China, o maior importador mundial de petróleo bruto.

Além disso, relatos afirmam que Israel pode evitar atacar instalações petrolíferas no Irã, o que aliviou as preocupações sobre o fornecimento da região, reduzindo os preços.

No entanto, o conflito em curso na região voltou a chamar a atenção do mercado.

Incertezas geopolíticas alimentam a volatilidade

Na terça-feira, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou a Israel, a primeira parada da viagem ao Oriente Médio, para retomar as negociações para acabar com a guerra em Gaza.

“As tensões no Oriente Médio continuam a se refletir no mercado de opções do Brent”, disse Warren Patterson, chefe de estratégia de commodities do ING Group, em nota.

A distorção da volatilidade mostra que as calls estão se tornando cada vez mais caras do que as puts, à medida que os participantes compram proteção no caso de um pico de preço, dado o ambiente geopolítico incerto.

China continua sendo fundamental para o mercado de petróleo

Mesmo com o aumento das incertezas no contexto geopolítico no Oriente Médio, especialistas acreditam que as atividades econômicas da China podem ter um impacto duradouro no petróleo.

Vawda da OANDA disse:

Cada divulgação de dados da China ou potenciais discussões de cessar-fogo no Oriente Médio estão resultando em oscilações nos preços do petróleo. A situação na China pode ter um impacto mais duradouro, já que uma desaceleração econômica na China significa uma desaceleração para o resto do mundo.

Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional revisou ligeiramente para baixo sua estimativa de crescimento da economia global para 3,2% para 2024 e 2025.

O FMI disse que a perspectiva de crescimento permanece praticamente inalterada e em seu nível mais fraco em décadas.

A agência também cortou sua previsão de crescimento da economia chinesa para 2025 de 5,0% para 4,8%.

Isso levanta preocupações sobre se o gigante asiático se recuperará completamente no ano que vem, lançando também sombras sobre o crescimento da demanda por petróleo.

“O mercado de petróleo na China é uma preocupação. Isso é evidente pela demanda implícita de petróleo da China, que é calculada subtraindo as exportações líquidas de produtos de petróleo da quantidade de petróleo bruto processado”, disse Vawda ainda.

Enquanto isso, os investidores estarão de olho na divulgação dos dados semanais do estoque de petróleo bruto dos EUA.

Os dados privados serão divulgados pelo Instituto Americano de Petróleo, e a Administração de Informação de Energia dos EUA divulgará seu relatório oficial no final desta semana.

Uma queda nos estoques de petróleo bruto no maior produtor mundial de petróleo, os EUA, pode dar ainda mais suporte aos preços do petróleo.