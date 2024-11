Ações da Peloton mistas após acordo com a Costco, aqui está o que o mercado está ignorando

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O mercado reagiu confusa à notícia do acordo Peloton-Costco.

As ações subiram antes do mercado, caíram depois da abertura do mercado e subiram novamente algumas horas após o início da sessão de negociação.

Parece haver alguma negatividade em torno do acordo, especialmente relacionada às margens de lucro, o que irritou alguns investidores.

Com o início da temporada de férias no dia 1º de novembro, os membros da Costco encontrarão um pacote exclusivo Bike+ em mais de 300 locais nos EUA. A oferta vai até 15 de fevereiro de 2025.

O Bike+ da Peleton é um equipamento de automontagem que deve ser vendido por US$ 1.999 nas lojas Costco.

Ela também vem com uma garantia de 48 meses. A bicicleta normalmente é vendida por US$ 2.500.

O desconto de 25% disponível para membros do Costco é um ótimo valor, mas há preocupações sobre como isso afetará as finanças da PTON.

Preocupações com o acordo

Analistas temem que oferecer um desconto tão grande possa corroer as margens da empresa.

Para colocar isso em contexto, as ações da PTON caíram 7% este ano e a empresa está em dificuldades. Em contraste, as ações da Costco subiram 35%.

A empresa está atualmente sendo administrada por apenas dois membros do conselho após a renúncia do CEO Barry McCarthy.

Ela vem enfrentando dificuldades desde o boom que experimentou depois da covid.

O acordo com a Costco provavelmente ajudará a melhorar os números de vendas. Mas melhorará os lucros da empresa?

Essa questão é o que está impulsionando a reação do mercado que estamos testemunhando. Acredito que as pessoas não estão olhando para o quadro geral. O acordo significa muito mais do que apenas lucros para a PTON.

Aproveitando a rica base de clientes da Costco

Pessoas que fazem compras no Costco são exatamente o tipo de pessoa que compraria uma bicicleta ergométrica de US$ 1.999.

Ao fechar o acordo, a empresa conquistou uma base de clientes de sucesso.

Isto é o que o diretor de negócios emergentes, Camp Sanders, tinha a dizer:

Estruturamos este acordo com a Costco para atender às nossas necessidades de crescimento lucrativo e sustentável e nos dar acesso ao grande público incremental líquido da Costco

No mês passado, dados da Placer AI mostraram que o tráfego no Costco aumentou 31% em comparação aos níveis pré-pandemia.

A Costco está entre os poucos varejistas que têm atraído cada vez mais clientes, apesar de outros varejistas terem dificuldades para fazer o mesmo.

À medida que a inflação corrói o poder de compra do público, ele busca cada vez mais valor, e a Costco oferece isso.

Com esse acordo, a Peloton expôs seu produto a essas pessoas.

As vendas da empresa devem aumentar bastante quando esta oferta expirar em fevereiro.

A empresa também espera que isso possa se transformar em uma parceria de longo prazo com a Costco.

Aumentando a receita pós-vendas

Enquanto Wall Street reclama da diminuição das margens, ela está ignorando o aspecto da receita recorrente do acordo.

A assinatura de acesso total do PTON custa US$ 44 por mês.

Ele dá aos membros acesso a toda a biblioteca de conteúdo, algo que os usuários precisarão quando levarem o equipamento de exercícios para casa.

Essa alta margem de associação compensará qualquer sacrifício que a empresa esteja fazendo no curto prazo.

Se você acha que o preço é alto, não podemos esquecer que o PTON já tem como alvo um grupo demográfico com melhor situação financeira.

Ter acesso aos equipamentos e à biblioteca da Peloton também é uma forma de status social que as pessoas gostam de demonstrar.

Esse é um dos motivos pelos quais a empresa decidiu negociar com a Costco quando poderia ter feito o mesmo acordo com outras empresas, já que já estava sacrificando suas margens.

Os investidores devem ficar de olho nos números de vendas dos próximos dois trimestres. Se forem bons, as margens podem cuidar de si mesmas no médio prazo.