Banco central de Bangladesh aumenta taxa básica de juros para 10% para combater inflação crescente

Em um esforço para combater a inflação persistente, o Banco de Bangladesh aumentou a taxa de juros repo em 50 pontos-base, fixando-a em 10%.

A partir de 27 de outubro, essa medida marca o terceiro aumento em dois meses, já que o banco central pretende conter os altos níveis de preços.

O ajuste ocorre após aumentos anteriores em setembro e agosto, ressaltando a estratégia do Banco de Bangladesh de contrair a oferta de moeda e aproximar a inflação dos níveis-alvo.

À medida que o país enfrenta pressões econômicas, espera-se que o aumento tenha impacto nos custos de empréstimos para bancos comerciais.

Por que o Banco de Bangladesh aumentou a taxa repo novamente?

A decisão de aumentar a taxa repo, também conhecida como taxa básica de juros, ocorre em meio à batalha contínua de Bangladesh contra a alta inflação.

A decisão do banco central de aumentar a taxa em 50 pontos-base segue aumentos anteriores em setembro e agosto.

O objetivo é restringir a oferta de moeda, reduzindo a liquidez no sistema bancário.

Com a taxa agora em 10%, o Bangladesh Bank pretende controlar a inflação, embora essa estratégia possa resultar em maiores custos de empréstimos para bancos que enfrentam escassez de liquidez.

Juntamente com o aumento da taxa repo, o Bangladesh Bank ajustou a Facilidade Permanente de Empréstimos (SLF) para 11,50% e a Facilidade Permanente de Depósitos (SDF) para 8,50%.

Essas mudanças no corredor de juros da política monetária são projetadas para regular o fluxo de dinheiro dentro da economia, influenciando tanto o custo dos empréstimos para bancos comerciais quanto os retornos sobre depósitos.

A postura monetária mais rígida é parte de uma estratégia mais ampla para controlar a inflação, que continua sendo um desafio significativo para a economia de Bangladesh.

Apesar dos esforços para reduzir a inflação, os dados mais recentes do Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) mostram que a taxa geral de inflação foi de 9,63% em setembro, um aumento de 9,10% em relação ao mesmo período do ano passado.

Embora tenha havido alguma desaceleração desde o pico em julho, a inflação dos alimentos continua sendo uma preocupação, pairando acima de 12%.

Os altos preços dos alimentos impactaram desproporcionalmente as famílias de baixa renda, levando a distúrbios sociais e protestos no início do ano.

O aumento da taxa de juros pelo banco central é visto como uma medida para estabilizar essas condições econômicas.

A taxa de inflação diminuirá no início de 2025?

O governador do Banco de Bangladesh, Ahsan H Mansur, expressou esperança de que a inflação possa diminuir até março ou abril do ano que vem.

Ele reconhece que o caminho para estabilizar os níveis de preços não será rápido.

Espera-se que o compromisso do banco central em manter uma política monetária rigorosa apoie os esforços para estabilizar a economia e enfrentar as pressões inflacionárias.

O governador Mansur também destacou o aumento das remessas e uma taxa de câmbio estabilizada como sinais positivos que podem ajudar a reduzir a inflação nos próximos meses.

O último aumento da taxa repo faz parte de uma série de medidas destinadas a enfrentar os desafios econômicos de Bangladesh.

O governador Mansur, que assumiu o cargo no início deste ano, priorizou o controle da inflação por meio de uma política monetária contracionista.

Essa abordagem visa reduzir os altos preços que têm prejudicado as famílias em todo o país.

O sucesso da política dependerá da eficácia com que o banco central conseguirá equilibrar o crescimento econômico com a necessidade de estabilidade de preços.

Como a inflação continua elevada, os próximos meses serão cruciais para determinar o resultado da estratégia monetária de Bangladesh.