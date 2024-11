Citi Research eleva previsão de preço do ouro para 3 meses para recorde de US$ 2.800 por onça

O Citi Research elevou sua previsão de três meses para os preços do ouro, citando um mercado de trabalho mais fraco nos EUA e mais expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve.

O banco elevou sua previsão de três meses para o ouro de US$ 2.700 por onça para US$ 2.800 por onça anteriormente.

Além disso, a previsão de 6 a 12 meses para os preços do ouro era de US$ 3.000 a onça, disse o banco.

Quanto à prata, o banco vê os preços em US$ 40 a onça para o período de 6 a 12 meses, ante US$ 38 a onça anteriormente.

“Observamos que o ouro e a prata tiveram um desempenho extremamente bom, apesar do enfraquecimento da demanda física do varejo na China e do aumento das taxas de juros nos EUA desde que o Fed cortou 50 (pontos-base) e as folhas de pagamento superaram as expectativas no mês passado”, citou a Reuters, citando o Citi Research em um relatório.

Ouro paira perto de máximas recordes

Os preços do ouro permaneceram perto de níveis recordes na terça-feira, impulsionados pelo otimismo com o corte de juros e pelas incertezas em torno das eleições nos EUA.

O contrato de ouro de dezembro na COMEX subiu para uma alta recorde de $ 2.755,40 por onça na segunda-feira. No momento em que este artigo foi escrito, o metal amarelo estava em $ 2.750,50 por onça.

“O ouro é uma das commodities com melhor desempenho deste ano, com ganhos de mais de 30% até agora, apoiado pelo otimismo com o corte de juros, fortes compras do banco central e compras asiáticas robustas”, disse Warren Patterson, chefe de estratégia de commodities do ING Group, em nota.

“Acreditamos que o cenário macro combinado com a demanda por refúgio seguro em meio à escalada de tensões no Oriente Médio e à guerra em andamento na Ucrânia levará o ouro a novos patamares”, acrescentou Patterson.

As tensões geopolíticas fervem

No fim de semana, um drone operado pelo Hezbollah explodiu perto da residência privada do Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Isso levou a maiores expectativas de que Israel esteja planejando um ataque em larga escala ao Irã.

O mercado de commodities está em alerta desde 1º de outubro, quando o Irã disparou mísseis balísticos contra Israel.

Os riscos geopolíticos e a demanda por ouro como refúgio seguro aumentaram significativamente após o ataque, enquanto os investidores aguardavam a resposta de Israel.

Recentemente, Israel assassinou os líderes do Hezbollah no Líbano e do Hamas em Gaza, sem mostrar sinais de que irá conter suas ofensivas terrestres e aéreas, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Tensões crescentes são um bom presságio para o ouro, pois ele é considerado um ativo de refúgio seguro. Os traders investem mais em commodities como ouro em tempos de dificuldade.

Expectativas de corte de taxas nos EUA

O ouro também tende a ter um bom desempenho quando as taxas de juros estão mais baixas.

Espera-se que o Federal Reserve dos EUA corte as taxas de juros em 25 pontos-base em novembro. No entanto, no início do mês, as expectativas eram de um corte de 50 pontos-base.

Os traders agora veem uma chance de 87% de um corte de 25 pontos-base pelo Federal Reserve dos EUA em novembro, de acordo com a ferramenta CME Fedwatch.

Em sua reunião de setembro, o Fed cortou as taxas de juros em 50 pontos-base, surpreendendo o mercado.

A inflação mais alta nos EUA e um mercado de trabalho resiliente levaram os investidores a reduzir as expectativas de um corte maior nas taxas em novembro.

Embora o corte nas taxas de novembro provavelmente seja menor em termos percentuais, qualquer tipo de corte nas taxas estimula os sentimentos, já que o ouro é um ativo sem rendimento, diferentemente dos títulos.