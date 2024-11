Comerciantes dos EUA correm para exportar soja antes de potenciais tarifas da China

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Os prêmios de exportação de soja estão em seus maiores níveis em 14 meses nos EUA, à medida que os comerciantes correm para enviar colheitas recordes antes das eleições americanas.

Os comerciantes estão exportando soja porque temem novos problemas comerciais com a China.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, quase 2,5 milhões de toneladas de soja foram inspecionadas para exportação na semana passada.

Desse total, 1,7 milhão de toneladas tinham como destino a China, o maior volume em um ano.

A procura por exportações pode fracassar

Especialistas acreditam que os agricultores dos EUA estão lidando com preços baixos da soja há algum tempo, em um momento em que os preços estão próximos das mínimas dos últimos quatro anos.

A onda de demanda por exportação provavelmente durará pouco, pois há muitos estoques no mercado.

Os futuros de soja dos EUA caíram para uma baixa de US$ 9,68 por bushel no início deste mês, que é seu menor nível desde agosto. No geral, os preços permanecem próximos das mínimas de quatro anos.

No momento em que este artigo foi escrito, o preço da soja no mercado americano estava em US$ 9,811 por bushel.

Importadores chineses migram para o Brasil em meio à ameaça de tarifas dos EUA

O candidato presidencial dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre as exportações de soja para a China se chegar ao poder.

A incerteza antes das eleições também pesa no mercado de soja.

A ameaça de imposição de tarifas levou alguns importadores chineses a evitar a soja dos EUA a partir de janeiro, disseram analistas à Reuters.

“Em vez disso, esses compradores estão reservando soja brasileira – e pagando até 40 centavos por bushel a mais do que pagariam nos Estados Unidos, em uma mudança sazonal mais cedo do que o normal, o que está reduzindo a janela de exportação dos EUA”, de acordo com a reportagem da Reuters.

Dan Basse, presidente da AgResource Co., disse à Reuters:

Os chineses não sabem quais serão os custos finais em relação às tarifas. Eles estão evitando os Estados Unidos de janeiro em diante.

Qual será a resposta da China?

Não está claro qual será a resposta da China se Trump impuser tarifas mais altas sobre as exportações de soja para o gigante asiático.

Além disso, Trump prometeu aumentar as tarifas sobre produtos chineses para cerca de 60%, enquanto a outra candidata presidencial, Kamala Harris, planeja mantê-las mais ou menos as mesmas.

Terry Reilly, estrategista agrícola sênior da Marex, foi citado pela Reuters em uma reportagem:

Há ameaça de tarifas de ambos os lados, mas ainda mais sob o governo Trump. Com Harris, há uma possibilidade real de que as coisas voltem ao status quo.

Prêmios cairão nas próximas semanas

Os traders disseram que os prêmios de exportação da soja provavelmente cairão nas próximas semanas.

A demanda por soja no curto prazo é equilibrada pela oferta adequada.

Se a guerra comercial com a China continuar, será difícil para os exportadores se livrarem da safra recorde de soja deste ano, de acordo com traders.

Uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo também limitaria a compra da commodity.

Os prêmios em dinheiro para barcaças de soja entregues aos terminais de exportação do Golfo no meio da semana atingiram um prêmio de 130 centavos sobre os futuros de novembro da Chicago Board of Trade na segunda-feira, refletindo a forte demanda por suprimentos imediatos, disse a Reuters no relatório.