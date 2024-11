Como o Butão se tornou o 4º maior detentor de Bitcoin do mundo com US$ 780 milhões em ativos de BTC

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O Butão, uma pequena monarquia budista no subcontinente indiano, fez uma entrada surpreendente no mundo das criptomoedas, tornando-se um dos maiores países detentores de Bitcoin.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

De acordo com a Arkham Intelligence, o governo do Butão detém aproximadamente US$ 780,49 milhões em Bitcoin, o que o coloca em quarto lugar no mundo, atrás apenas dos EUA, China e Reino Unido.

Advertisement

Este desenvolvimento destaca a abordagem estratégica do Butão aos ativos digitais, divergindo significativamente dos métodos de outras nações ricas em Bitcoin.

Diferentemente das apreensões de ativos comuns entre outros governos, o foco do Butão tem sido a mineração, alavancando seus recursos naturais para aumentar suas reservas de Bitcoin.

Como o Butão acumulou US$ 780,49 milhões em Bitcoin?

Copy link to section

Desde 2023, o braço de investimentos apoiado pelo governo do Butão, Druk Holdings, lidera os esforços do país para acumular Bitcoin.

Ao contrário de muitos países onde as apreensões de ativos motivadas pela aplicação da lei constituem o cerne da moeda digital mantida pelo Estado, a abordagem do Butão envolve operações ativas de mineração.

Essas iniciativas resultaram em um estoque de Bitcoin em rápido crescimento, totalizando agora 13.011 BTC.

A decisão do estado de investir em criptomoeda reflete um movimento calculado, alavancando os recursos hidrelétricos do Butão para abastecer operações de mineração sustentáveis.

Druk Holdings impulsiona a estratégia única de Bitcoin do Butão

Copy link to section

A Druk Holdings tem sido fundamental na jornada das criptomoedas no Butão, liderando iniciativas que o diferenciam de outros países detentores de Bitcoin.

A entidade de investimento estatal se concentrou em aumentar as atividades de mineração de Bitcoin em todo o país, usando a abundante energia hidrelétrica do Butão.

Essa abordagem contrasta com outras nações, onde ativos digitais apreendidos de atividades criminosas geralmente constituem uma parcela significativa das reservas estatais.

A ênfase do Butão na geração direta de Bitcoin, em vez da aquisição por meio de execução, marca uma estratégia distinta no cenário das criptomoedas.

Mineração ecológica de Bitcoin reforça posição de ativo digital do Butão

Copy link to section

As operações de mineração de Bitcoin do Butão atraíram atenção por seu foco ecologicamente correto.

O país estabeleceu vários locais de mineração, explorando estrategicamente suas capacidades hidrelétricas.

Isso se alinha às tendências globais em direção a práticas de blockchain mais ecológicas, posicionando o Butão como líder em mineração sustentável de criptomoedas.

De acordo com um relatório da Nasdaq, o uso de energia renovável para mineração é fundamental para a estratégia do Butão, reforçando o compromisso do governo em reduzir o impacto ambiental da produção de Bitcoin.

Essa abordagem sustentável aumenta o apelo do Butão como um player de criptomoedas no cenário global.

A ascensão do Butão no ranking do Bitcoin

Copy link to section

Com 13.011 BTC, o Butão é agora um dos maiores detentores estatais de Bitcoin, atrás apenas dos EUA, China e Reino Unido.

Essa nova proeminência provavelmente impactará o mercado global de ativos digitais, introduzindo uma nova dinâmica entre os atores estatais com participações significativas em criptomoedas.

A transparência proporcionada pelo relatório da Arkham Intelligence lança luz sobre as atividades do Butão, que antes estavam relativamente fora do radar.

À medida que mais países exploram moedas digitais para diversificação econômica, a estratégia do Butão pode se tornar um estudo de caso no equilíbrio de recursos nacionais com investimentos digitais de nova era.

Como a estratégia do Bitcoin do Butão pode moldar sua economia

Copy link to section

A incursão do Butão na mineração de Bitcoin não visa apenas aumentar suas reservas; pode ter implicações econômicas mais amplas.

Ao integrar a criptomoeda à sua estratégia financeira, o país está explorando novos caminhos para o crescimento econômico.

O envolvimento da Druk Holdings, com foco em práticas sustentáveis, sugere uma visão de longo prazo.

À medida que o Butão continua a minerar Bitcoin usando seus recursos de energia renovável, o país pode conquistar um nicho na criptoeconomia global, aproveitando suas vantagens geográficas e naturais únicas para permanecer competitivo no espaço digital.