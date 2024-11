Elon Musk está doando US$ 1 milhão diariamente para eleitores de estados indecisos — isso é legal?

Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, lançou um esforço político por meio de seu America PAC, concedendo um prêmio diário de US$ 1 milhão a eleitores registrados em estados indecisos.

Essa medida controversa é vista como a mais recente tentativa de ajudar o ex-presidente Donald Trump a reconquistar a Casa Branca na eleição presidencial dos EUA de 2024.

Musk, que tem expressado seu apoio a Trump, anunciou isso em 20 de outubro por meio do X (anteriormente conhecido como Twitter), a plataforma de mídia social da qual ele é proprietário.

A decisão de Musk de introduzir esse sorteio acrescentou mais uma reviravolta na trama do que já está se configurando como uma das eleições mais dramáticas e imprevisíveis da história dos EUA, com Trump enfrentando a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata.

A doação provocou reações imediatas, com os democratas prometendo explorar ações legais, levantando questões sobre se a iniciativa viola as leis eleitorais federais.

Como funciona o sorteio do Elon Musk?

O sorteio do America PAC, criado para recompensar um eleitor de um estado indeciso selecionado aleatoriamente a cada dia com um prêmio de US$ 1 milhão, ocorrerá até o dia da eleição, em 5 de novembro.

Para participar, os indivíduos devem ser eleitores registrados e assinar uma petição promovendo a liberdade de expressão e o direito de portar armas.

Musk, com um grande número de 202 milhões de seguidores nas redes sociais no X, usou sua plataforma para promover intensamente tanto o sorteio quanto suas convicções políticas.

Suas postagens sobre o concurso ganharam atenção significativa, acumulando milhões de visualizações e reações.

O que diferencia o sorteio é a ausência de exigência de que os participantes declarem sua lealdade política.

Embora a promoção esteja alinhada à postura pró-Trump de Musk, os termos não determinam qual candidato os participantes devem apoiar.

Em 17 de outubro, Musk também anunciou uma oferta por tempo limitado na qual os moradores da Pensilvânia — e aqueles que os indicaram para se registrar — poderiam receber US$ 100 pela assinatura da petição, acima da oferta anterior de US$ 47.

Esse incentivo em dinheiro gerou mais debates, especialmente entre especialistas em direito eleitoral.

A doação de US$ 1 milhão de Elon Musk é legal?

A legalidade dos sorteios de Musk continua sendo uma questão não resolvida.

A lei federal proíbe o pagamento de indivíduos para se registrarem para votar, o que gerou preocupações de que o PAC americano de Musk possa estar caminhando em uma corda bamba.

Embora o concurso em si recompense os participantes por assinarem uma petição em vez de se registrarem explicitamente para votar, ele ainda levanta possíveis problemas legais porque o registro é um requisito para ter direito ao prêmio.

Sean Morales-Doyle, diretor do Programa de Direitos de Voto do Brennan Center, apartidário, destacou em um relatório da Bloomberg que a oferta cria um incentivo financeiro vinculado ao registro de eleitores, o que pode ser problemático sob a lei federal. Ele disse,

A questão subjacente é que tanto o sorteio quanto a petição estão oferecendo incentivos financeiros para o registro.

Como o concurso pode violar a lei eleitoral?

A principal preocupação com a disputa de Musk é sua natureza condicional, exigindo que os participantes forneçam comprovante de registro de eleitor.

Adam Bonin, advogado especializado em direito eleitoral na Filadélfia, observou no relatório que isso poderia violar as leis eleitorais em certos estados.

Por exemplo, a lei da Pensilvânia proíbe especificamente incentivos financeiros para incentivar votos em um candidato específico, o que poderia complicar os esforços de Musk.

No entanto, as leis estaduais variam e nem todas podem proibir explicitamente tais ações.

Mesmo que o sorteio não viole estatutos estaduais específicos, a lei federal é clara sobre o assunto.

Adav Noti, diretor executivo do Campaign Legal Center, alertou que o concurso pode enfrentar penalidades civis e criminais segundo a lei federal.

“É ilegal dar dinheiro sob a condição de que os beneficiários se registrem como eleitores”, explicou Noti.

Considerando que os termos do sorteio de Musk exigem registro, ele pode estar sujeito à execução pelo Departamento de Justiça.

Musk poderia ter encontrado uma brecha?

A equipe de Musk parece estar navegando por uma abordagem cuidadosamente estruturada que se concentra em assinar uma petição, não em se registrar para votar, o que pode ser fundamental para evitar problemas legais.

Kate Belinski, sócia da Ballard Spahr, observou que a petição e a promessa de liberdade de expressão promovidas por Musk poderiam ser elaboradas para evitar violações da lei eleitoral, desde que os pagamentos não estejam diretamente vinculados à votação ou ao registro.

Além disso, o site do America PAC enfatiza que os ganhadores do prêmio de US$ 1 milhão podem ter se registrado anos antes do início do concurso, o que sugere que os pagamentos não têm o objetivo de induzir o registro.

Como Matthew Haverstick, advogado de direito político da Kleinbard LLC, explicou: “Não é legal oferecer dinheiro para se registrar para votar. Mas não é isso. É uma oferta para pessoas que estão registradas para votar, e isso inclui pessoas já registradas.”

O concurso de Musk poderia violar a lei de sorteios?

Embora as preocupações com a lei eleitoral dominem a discussão, a disputa de Musk também esbarra nas regulamentações estaduais e federais de sorteios.

Andrew Lustigman, advogado de Nova York especializado em direito de sorteios, observou que a promoção de Musk não parece violar essas regulamentações.

As regras são claras: nenhuma compra ou pagamento pode ser exigido para participar de um sorteio.

Como Musk não pede contribuições financeiras dos participantes, seu concurso evita problemas típicos.

No entanto, exigir que os participantes sejam eleitores registrados ou indiquem outros para se registrar pode ser visto como uma forma não monetária de consideração, embora Lustigman tenha minimizado esse risco.

“Não me parece um fardo significativo”, disse ele.

Ainda assim, especialistas jurídicos alertam que qualquer disputa que ofereça incentivos financeiros vinculados ao comportamento do eleitor deve ser tratada com cautela, pois pode ficar sob escrutínio regulatório.