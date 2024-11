O S&P 500 abriu no verde esta manhã depois que o Fundo Monetário Internacional (FMI) declarou vitória contra a inflação, que está na vanguarda de todos os debates financeiros desde 2022.

Mas a agência financeira continua a ver riscos econômicos significativos à frente.

Por um lado, os conflitos geopolíticos em andamento podem pesar no crescimento a longo prazo, argumentou um relatório esta manhã.

O FMI agora prevê um declínio acentuado na inflação global, de 5,8% em média neste ano para 3,5% até o final de 2025.

A inflação atingiu o pico de uma taxa anualizada de 9,4% no final de 2022.

Previsão do FMI para o crescimento global

O FMI concordou que a maioria dos países conseguiu controlar a inflação e orquestrou um pouso suave.

Ainda assim, os “riscos negativos estão aumentando e agora dominam as perspectivas”.

O fundo espera que a economia global cresça em “estáveis, mas decepcionantes” 3,2% na comparação anual, tanto neste ano quanto em 2025.

Mas os investimentos em IA, está convencido, ajudarão os Estados Unidos e as economias emergentes da Ásia a ter um desempenho superior no futuro.

Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional reduziu suas expectativas para diversas economias avançadas na terça-feira.

Isso incluiu vários outros mercados emergentes, bem como os maiores da Europa, citando tensões geopolíticas contínuas e o risco relacionado aos preços das commodities.

O FMI também pediu aos bancos centrais globais que permaneçam vigilantes na gestão das condições do mercado de trabalho e reduzam ainda mais a inflação nos próximos meses.

A volatilidade financeira pode pesar no crescimento global

O FMI também mencionou o aumento da volatilidade financeira como um risco potencial ao crescimento global em seu World Economic Outlook na terça-feira.

“O retorno da volatilidade do mercado financeiro durante o verão despertou velhos medos sobre vulnerabilidades ocultas.

Isso aumentou a ansiedade sobre a postura apropriada da política monetária”, observou a agência.

Os mercados caíram repentina e drasticamente ao longo de três semanas até 5 de agosto, com o índice de referência S&P 500 perdendo até perto de 10%.

Embora os índices globais tenham se recuperado desde então, o Fundo Monetário Internacional continua alertando sobre mais turbulências, especialmente se a reta final da inflação se mostrar bastante persistente nos próximos meses.

No geral, a guerra em andamento no Oriente Médio e o potencial aumento relacionado nos preços das commodities, as taxas de juros mantidas elevadas por tempo demais e uma contração mais profunda no mercado imobiliário chinês continuam sendo obstáculos significativos para o crescimento global, de acordo com o FMI.

De fato, o fundo espera que o crescimento global seja limitado a 3,1% no final da década de 2020.