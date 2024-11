GM eleva projeção pela terceira vez após superar estimativas do terceiro trimestre — o que está impulsionando o sucesso?

A General Motors (GM) mais uma vez superou as expectativas de Wall Street em seu relatório de lucros do terceiro trimestre, demonstrando a força de suas operações na América do Norte, apesar dos desafios na China.

A empresa informou que obteve um lucro ajustado de US$ 3,4 bilhões no terceiro trimestre, acima dos US$ 3,2 bilhões do mesmo período do ano anterior.

A empresa relatou lucro ajustado por ação (LPA) de US$ 2,96, bem acima dos US$ 2,43 esperados, e receita de US$ 48,76 bilhões, superando as previsões de US$ 44,59 bilhões.

A montadora também elevou sua projeção para 2024, prevendo lucros ajustados antes de juros e impostos (EBIT) para o ano inteiro entre US$ 14 bilhões e US$ 15 bilhões, acima da faixa anterior de US$ 13 bilhões a US$ 15 bilhões.

O fluxo de caixa livre automotivo ajustado também aumentou para entre US$ 12,5 bilhões e US$ 13,5 bilhões.

Esta é a terceira vez que a GM aumenta sua previsão para o ano inteiro, sinalizando confiança em seu desempenho futuro.

O CFO da GM, Paul Jacobson, destacou a capacidade da empresa de manter preços altos mesmo quando outras montadoras enfrentam dificuldades com a queda na demanda por veículos de preços mais altos.

“O consumidor se manteve notavelmente bem para nós”, disse ele.

“Nada do que vimos mudou em relação a onde estivemos nos últimos trimestres.”

América do Norte impulsiona o sucesso da GM

As operações da GM na América do Norte foram um fator-chave para seu sucesso no terceiro trimestre, contribuindo com quase US$ 4 bilhões em lucros ajustados antes de juros e impostos, um aumento de 12,9% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Esse desempenho foi impulsionado por preços altos, com o preço médio de transação da empresa na América do Norte chegando a quase US$ 50.000 por veículo, um aumento em relação ao ano anterior.

Mary T Barra, CEO da GM, disse:

“No terceiro trimestre, aumentamos nossa participação no mercado varejista dos EUA com preços acima da média, estoques bem administrados e incentivos abaixo da média.

Embora os volumes de vendas nos EUA tenham caído ligeiramente, com uma redução geral de 2,2%, as vendas para compradores individuais — um segmento mais lucrativo — aumentaram 3%.

A capacidade de vender veículos a preços mais altos, especialmente SUVs grandes e picapes, tem sido uma bênção para a GM à medida que ela navega em um mercado cada vez mais competitivo.

Jacobson destacou que as vendas de frotas, que tendem a ter margens de lucro menores, foram responsáveis pela maior parte do declínio nas vendas.

Recalibração estratégica para lidar com as dificuldades na China

Em contraste, os mercados internacionais da GM, particularmente a China, continuam apresentando desafios.

A montadora registrou um prejuízo de US$ 137 milhões na China, uma queda acentuada em relação ao lucro de US$ 192 milhões obtido no mesmo período do ano passado.

Isso ocorre em um momento em que a GM enfrenta forte concorrência das montadoras chinesas e mudanças na dinâmica do mercado, resultando em uma queda de 37% no volume de vendas, para 372.000 veículos no trimestre.

A China já foi o maior mercado da GM, mas os resultados do terceiro trimestre refletem a dificuldade que a montadora enfrenta para manter sua presença no país.

As vendas da empresa na China agora representam pouco mais da metade do seu volume de vendas nos EUA.

No entanto, o desempenho foi melhor sequencialmente, com Jacobson acrescentando que as vendas melhoraram no país a partir do segundo trimestre, e o estoque das concessionárias caiu drasticamente.

Segundo analistas, o motivo pelo qual as dificuldades da China não conseguiram causar um impacto significativo nos lucros da GM foi uma recalibração de sua estratégia no país.

Craig Trudell, editor automotivo global da Bloomberg, disse que a montadora pretende deixar de competir no mercado intermediário altamente competitivo e se concentrar em segmentos de alto padrão, onde vê mais potencial de lucratividade.

“Um ponto positivo para a GM na China são seus veículos Wuling de baixo custo, que continuam a ter bom desempenho no mercado”, disse ele.

As ambições da GM em veículos elétricos (VE) aumentam e as perdas diminuem

Enquanto a GM enfrenta ventos contrários na China, sua estratégia de EV está ganhando força. Barra disse que a empresa está trabalhando para tornar os EVs lucrativos em uma base EBIT “o mais rápido possível”.

“Continuamos no caminho certo para atingir nossas metas de produção e lucratividade de EV para 2024. Isso é uma função de nossos investimentos em uma plataforma EV dedicada, fabricação de células de bateria nos EUA e capacidade de montagem flexível. A maioria de nossos concorrentes não tem essas vantagens. E ninguém pode igualar a profundidade e a amplitude de nosso portfólio estratégico de EV.”

Há vários anos, a GM vem trabalhando na construção de sua plataforma dedicada de veículos elétricos e baterias, conhecida como Ultium.

No entanto, a iniciativa encontrou alguns obstáculos ao longo do caminho. Recentemente, a GM trouxe um ex-executivo da Tesla para supervisionar suas operações de EV, um movimento que sinaliza um foco renovado em acertar sua produção de EV.

A empresa agora está aumentando significativamente a atividade de produtos EV, e espera-se que 2025 seja um ano crucial.

Jacobson mencionou que as perdas no segmento de veículos elétricos da GM começaram a diminuir, sugerindo que o investimento da montadora em mobilidade elétrica pode começar a dar frutos.

Este é um desenvolvimento crucial à medida que a indústria continua sua mudança em direção aos veículos elétricos, e a capacidade da GM de competir efetivamente neste espaço será essencial para seu sucesso a longo prazo.