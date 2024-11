LINK da Chainlink pronto para crescer à medida que bancos aproveitam transações privadas de blockchain

A atenção se voltou para uma possível alta no preço do LINK, especialmente após o anúncio de hoje da Chainlink, que introduziu dois recursos de ponta projetados para aumentar a confidencialidade em transações institucionais, marcando avanços significativos na privacidade do blockchain para instituições financeiras.

Essas inovações são parte do esforço contínuo da Chainlink para facilitar a adoção perfeita da tecnologia blockchain, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com os padrões de privacidade e regulatórios.

Chainlink lança Blockchain Privacy Manager

A primeira das novas ferramentas da Chainlink é o Blockchain Privacy Manager.

Este sistema permite que blockchains privadas se conectem à plataforma pública Chainlink sem comprometer dados confidenciais.

As instituições financeiras, principalmente os bancos, agora podem integrar seus ambientes privados e seguros com redes de blockchain mais amplas, mantendo controle total sobre os detalhes das transações.

Espera-se que essa tecnologia forneça uma ponte crítica entre sistemas públicos e privados, oferecendo às instituições o melhor dos dois mundos: segurança e conectividade.

Introdução de transações privadas no CCIP da Chainlink

O segundo grande recurso introduzido são as transações privadas do Protocolo de Interoperabilidade entre Cadeias (CCIP) da Chainlink.

Esta ferramenta de criptografia que preserva a privacidade permite que instituições financeiras realizem transferências entre cadeias, garantindo que informações confidenciais, como valores de tokens, contrapartes e detalhes de transações, permaneçam confidenciais.

A tecnologia garante que somente partes autorizadas possam acessar os dados das transações, ajudando as instituições a cumprir com rigorosos requisitos regulatórios.

O Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), um dos maiores bancos da região, será o primeiro a testar as novas ferramentas de privacidade da Chainlink como parte do Projeto Guardian de Cingapura.

Esta iniciativa se concentra na liquidação entre cadeias de ativos tokenizados do mundo real, como propriedades ou ações.

O ANZ utilizará o Blockchain Privacy Manager da Chainlink para vincular com segurança seu blockchain privado à rede pública Chainlink, facilitando a liquidação segura e eficiente desses ativos tokenizados.

Nigel Dobson, líder de serviços bancários do ANZ, observou: “Os novos recursos de privacidade entre cadeias da Chainlink têm o potencial de acelerar ainda mais a adoção institucional de blockchain, permitindo privacidade de ponta a ponta entre redes de blockchain.”

Potencial de rompimento de preço do LINK

O preço do LINK, que estava em um canal paralelo descendente desde que atingiu uma máxima anual em março, atingiu uma mínima de US$ 8,08 em 5 de agosto antes de se recuperar.

Indicadores técnicos sugerem um possível rompimento do canal atual, já que o Índice de Força Relativa (RSI) rompeu sua linha de tendência de resistência e a Convergência Divergência da Média Móvel (MACD) está mostrando sinais de uma cruz positiva.

Se o LINK sair do canal, a próxima resistência é esperada em $18,50. Analistas preveem que um rompimento bem-sucedido pode fazer o LINK chegar a $26,14, representando um aumento de 120%.

À medida que a Chainlink continua a inovar em tecnologia de privacidade, o sentimento positivo em torno de suas novas ferramentas pode impulsionar ainda mais seu desempenho de mercado, tornando a LINK uma criptomoeda a ser observada de perto nos próximos meses.