LUNC prevê fugas sólidas enquanto a comunidade Terra Luna Classic vota para reduzir os custos do ecossistema

A Comunidade Terra Luna Classic enviou uma proposta para melhorar a manutenibilidade e reduzir a dívida técnica dentro do ecossistema LUNC em 20 de outubro.

A proposta recebeu apoio esmagador (até agora), com mais de 99% dos participantes apoiando a mudança.

A atenção se voltou para o desempenho do preço do token nativo, que espera sólidos rompimentos de alta nas próximas sessões.

Terra Classic para reduzir dívida técnica

O LUNC continua no radar dos investidores enquanto a comunidade Terra Classic progride com uma proposta vital para moderar a dívida técnica e melhorar a manutenibilidade. A OrbitLabs apresentou a proposta, instando que,

A base de código do Terra Classic atualmente usa diversas versões bifurcadas dos módulos Cosmos para acomodar seus recursos exclusivos. Essas bifurcações fizeram com que a base de código se afastasse cada vez mais dos módulos upstream, aumentando os custos de manutenção enquanto persistirem.

A equipe propõe remover os componentes desatualizados e introduzir módulos padrão para aumentar a eficácia do ecossistema do LUNC.

Notavelmente, a proposta busca eliminar versões desatualizadas do módulo Cosmos – que aumentaram a complexidade dentro do blockchain Terra Classic.

Além disso, as versões antigas aumentavam as chances de perder atualizações de segurança cruciais, tornando o ecossistema suscetível a “vulnerabilidades conhecidas que já foram corrigidas no ecossistema Cosmos”.

A OrbitLabs enfatizou que não resolver o problema aumentará os custos de manutenção, restringirá a atividade dos desenvolvedores e aumentará as vulnerabilidades de segurança.

Além disso, o Terra Classic pode perder novos recursos e melhorias da comunidade Cosmos, impactando a competitividade da LUNC no mercado de criptomoedas.

Enquanto isso, a proposta envolverá duas etapas, inicialmente com foco na modernização do Cosmos SDK e do mecanismo de consenso.

Isso ajudará o Terra Luna Classic a se beneficiar das últimas inovações do ecossistema Cosmos.

O segundo capítulo incluirá a atualização da estrutura do contrato Wasmd para garantir a compatibilidade com os contratos inteligentes vigentes e reduzir interrupções durante as realocações.

Se a comunidade aprovar a proposta, a primeira fase levará cerca de oito semanas, enquanto a segunda etapa levará mais dez semanas.

Ação do preço do LUNC

A altcoin era negociada a US$ 0,00009290 no momento desta publicação, queda de 1,99% no último dia, com o surgimento de ursos no amplo espaço das criptomoedas.

Ao mesmo tempo em que reflete o desempenho geral do mercado, a LUNC continua preparada para um sólido rompimento nas próximas sessões.

A altcoin mostra força, com sua taxa de queima disparando para 726 milhões.

O projeto destruiu 15.014.150,70 tokens hoje, com 15.008.049,70 queimados por meio de mecanismos fiscais e 6.101 moedas por meio de transações diretas.

Estatísticas da LunaMetrics mostram que a criptomoeda removeu 320.164.105 LUNC do fornecimento total na semana anterior.

Isso continua a gerar escassez — uma receita perfeita para um crescimento sólido.

O momento atual pode fazer com que o LUNC ultrapasse a resistência em US$ 0,0001 e abra as portas para a marca de US$ 0,00012.

A queima contínua de tokens, uma comunidade vibrante em meio a desenvolvimentos otimistas do ecossistema e a iminente corrida de touros podem impulsionar o preço do Terra Classic para US$ 0,00015 — um salto de 61% em relação aos preços atuais.