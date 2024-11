Nikkei 225, S&P/ASX 200, rendimento de 10 anos, ouro, USD/EUR/JPY: como estão se saindo

As ações asiáticas caíram na terça-feira, com o dólar americano pairando perto de máximas de vários meses, com uma forte liquidação de títulos e um aumento nos preços do ouro, indicando crescente cautela dos investidores antes das próximas eleições nos EUA.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de referência de 10 anos subiram 11 pontos-base durante a noite e continuaram subindo 1 ponto-base no início do pregão asiático, atingindo 4,19%.

Advertisement

Enquanto isso, o ouro atingiu uma alta recorde de mais de US$ 2.740 a onça na segunda-feira, antes de se fixar em US$ 2.725 na manhã de terça-feira.

O Nikkei do Japão caiu 1,1% no pregão da manhã, marcando seu menor nível desde o início de outubro.

O índice MSCI Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caiu 0,8%.

Os índices de Wall Street também caíram durante a noite, e os futuros seguiram o exemplo nas negociações asiáticas.

O aumento dos preços do petróleo, influenciado pelo atual conflito no Oriente Médio e pela recente morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, contribuiu para a volatilidade nos mercados de títulos, de acordo com o estrategista do ANZ, Jack Chambers.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,7% na segunda-feira antes de se estabilizarem em US$ 73,89 o barril na Ásia.

A agência de notícias Reuters citou Chambers dizendo que as preocupações em torno das próximas eleições nos EUA, que ocorrerão em apenas duas semanas, estão contribuindo para a instabilidade do mercado.

Ele acrescentou: “Um foco na eleição dos EUA e na dinâmica fiscal provavelmente está pesando no sentimento. Independentemente do resultado da eleição, a consolidação fiscal parece improvável.”

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 caiu 1,3% no meio da manhã, com as ações do supermercado independente Metcash despencando 6% depois que o Goldman Sachs revisou sua meta de preço para as ações, citando preocupações sobre uma potencial perda de participação de mercado.

Na China, os mercados permaneceram calmos enquanto os comerciantes aguardavam mais estímulos do governo para dar suporte à economia em desaceleração.

O índice Hang Seng de Hong Kong e o Shanghai Composite permaneceram praticamente estáveis.

Os mercados de câmbio refletiram o movimento dos títulos do Tesouro, impulsionando o dólar para cima.

O euro permaneceu perto da mínima de dois meses em US$ 1,0819, enquanto o iene ficou em torno de 150,67 por dólar.

Os dólares australiano e neozelandês também permaneceram em mínimas de vários meses, sendo negociados a US$ 0,6655 e US$ 0,6021, respectivamente.

Analistas de mercado sugeriram que a recente alta do dólar reflete a expectativa do mercado quanto à vitória de Donald Trump na corrida presidencial dos EUA, o que deve aumentar a inflação e os rendimentos dos títulos devido às suas políticas comerciais e fiscais.

O estrategista do Commonwealth Bank of Australia, Joe Capurso, observou que “com o presidente Trump agora precificado nos mercados de câmbio, o AUD/USD enfrenta riscos modestos de queda, enquanto uma vitória de Kamala Harris pode desencadear uma reação maior do mercado”.

Com dados econômicos limitados no calendário, a atenção dos investidores estará nos principais lucros corporativos dos EUA, incluindo os resultados da General Motors, Texas Instruments, Verizon, Lockheed Martin e 3M, que serão divulgados no final do dia.