O acordo com a NHL pode salvar as ações em dificuldades da Lululemon?

A Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU) se uniu à Fanatics para criar uma nova linha de roupas da NHL.

As ações da varejista de roupas esportivas subiram 2,0% na terça-feira.

A nova linha de produtos que inclui calças, moletons, camisas, suéteres e pochetes contará com onze times da NHL este ano e será expandida para todos os times na temporada 2025-26.

Esses produtos estarão disponíveis em lojas Lids selecionadas e na Shop NHL a partir de 29 de outubro.

“Esta nova coleção é um momento crucial na forma como conectamos homens e mulheres aos times que eles amam, unindo-os em estilo e conforto por meio de uma variedade verdadeiramente premium”, disse Low Ah Kee, presidente-executivo da Fanatics, em um comunicado hoje.

As ações da Lululemon estão passando por uma tempestade perfeita

As ações da Lululemon responderam positivamente às notícias da NHL na terça-feira.

Mas continua difícil fugir da dura realidade de que as vendas estão diminuindo nesta empresa de vestuário esportivo premium e, se as estimativas forem verdadeiras, parece que uma reversão significativa não está à vista, pelo menos no curto prazo.

A Lululemon espera até US$ 10,48 bilhões em receita para 2024 – um aumento anual de 8,9%, o que marcaria seu crescimento mais lento desde 2019.

Continuo cauteloso em comprar ações da Lululemon após essas notícias da NHL também porque o mercado de vestuário esportivo é muito competitivo.

Esta empresa listada na Nasdaq está competindo com empresas como Nike, Adidas, Puma e até mesmo Under Armour.

Some isso a um ambiente de consumo tímido e tudo começa a parecer uma tempestade perfeita para uma empresa de roupas esportivas que vende principalmente produtos de preço premium.

A Lululemon não foi inovadora o suficiente

A parceria com a National Hockey League parece otimista e emocionante, mas sejamos realistas: uma empresa voltada para o consumidor como a Lululemon Athletica corre o risco de ficar de fora se falhar na inovação.

E é aí que a LULU decepcionou os investidores em 2024.

A Lululemon teve que descontinuar suas leggings “Breezethrough” neste verão após avaliações negativas de clientes.

Portanto, esta empresa sediada em Vancouver tem sido lenta no lançamento de novas ideias e produtos – uma preocupação que muitos analistas expressaram em suas notas de pesquisa recentes.

Wall Street tem uma meta de preço médio de US$ 311 para as ações da Lululemon no momento em que este artigo foi escrito, o que não indica potencial para uma alta significativa a partir de agora.

Por fim, as ações da Lululemon Athletica Inc subiram cerca de 30% desde o início de agosto, o que me faz questionar se muitas das boas notícias já estão incluídas no preço das ações.