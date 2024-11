O Apple AirPods Pro 2 pode funcionar como um aparelho auditivo ou oferecer assistência auditiva?

Os mais recentes recursos de saúde auditiva da Apple, anunciados em setembro, estarão disponíveis em breve nos AirPods Pro 2 por meio de uma atualização de software gratuita.

Com essas atualizações, os usuários podem fazer um teste auditivo clinicamente validado e habilitar a funcionalidade de aparelhos auditivos de venda livre, se necessário.

Essa iniciativa visa atingir um mercado global de mais de 1,5 bilhão de pessoas que vivem com perda auditiva, o que pode aumentar as vendas do AirPods Pro 2, que custa US$ 249.

O teste de audição dos AirPods Pro 2 leva apenas alguns minutos para ser concluído e pode ser acessado pelo aplicativo Saúde ou pelas configurações.

Os usuários são solicitados a responder perguntas básicas de saúde antes que uma avaliação de ruído de fundo garanta um ambiente adequado para o teste.

O teste auditivo reproduz tons em diferentes volumes e frequências, permitindo que os usuários registrem sua sensibilidade auditiva para cada ouvido. Os resultados são armazenados no aplicativo Health e podem ser compartilhados com profissionais médicos.

80% dos adultos nos EUA deixam de fazer exames auditivos regulares

A Apple observou que cerca de 80% dos adultos nos EUA não fizeram exames de audição nos últimos cinco anos, o que representa uma oportunidade significativa para os AirPods Pro 2.

O teste intra-auricular oferece uma alternativa mais acessível e privada às consultas com fonoaudiólogos, especialmente para aqueles que hesitam em buscar avaliações auditivas tradicionais.

A capacidade de converter os fones de ouvido em aparelhos auditivos pode atrair usuários que buscam tecnologia assistiva acessível, sem a necessidade de cobertura de seguro.

O AirPods Pro 2 vem equipado com um recurso de aparelho auditivo para usuários com perda auditiva leve a moderada.

Este modo, aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, ajusta os níveis de áudio em tempo real para amplificar sons necessários, como a fala.

O novo recurso Media Assist adapta a clareza do som com base nos resultados dos testes auditivos do usuário, melhorando chamadas telefônicas, músicas e vídeos.

Esta opção pode ser ativada mesmo que a funcionalidade do aparelho auditivo não seja necessária, oferecendo uma experiência de áudio personalizada.

Reduzir a exposição a níveis de ruído prejudiciais

O AirPods Pro 2 também inclui um recurso de proteção auditiva que reduz automaticamente sons altos.

Isso foi projetado para evitar maiores danos à audição, minimizando a exposição a ruídos repentinos e de alto volume.

Esse recurso é habilitado por padrão, tornando os fones de ouvido uma escolha mais segura para usuários em ambientes barulhentos, como áreas urbanas ou eventos lotados.

Com preço de US$ 249, o AirPods Pro 2 oferece uma solução mais econômica em comparação aos aparelhos auditivos tradicionais, que podem custar milhares de dólares sem seguro.

Essa acessibilidade, combinada com a reputação da Apple por tecnologia de qualidade, posiciona os AirPods Pro 2 como uma escolha viável para usuários que buscam assistência auditiva discreta. A semelhança dos fones de ouvido com fones de ouvido padrão pode atrair aqueles que buscam um dispositivo discreto.