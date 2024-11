Os preços do petróleo bruto lutam para se recuperar enquanto a demanda da China permanece lenta

Os preços do petróleo bruto caíram na terça-feira enquanto o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está em Israel para retomar as negociações sobre um possível cessar-fogo no Oriente Médio.

Os preços do petróleo também estão no vermelho, já que as preocupações com a baixa demanda da China continuam afetando o mercado.

O secretário Blinken chegou a Israel na terça-feira para renovar as negociações de cessar-fogo para pôr fim à guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

Blinken também deve visitar outros países do Oriente Médio enquanto tenta acalmar o conflito que se espalha para o Líbano.

No momento em que este artigo foi escrito, o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate estava em US$ 69,60 por barril, queda de 0,6%. O petróleo bruto Brent na Intercontinental Exchange estava em US$ 73,81 por barril, queda de 0,7% em relação ao fechamento anterior.

Ambos os benchmarks se estabeleceram 2% mais altos na segunda-feira, recuperando algumas das pesadas perdas sofridas na semana passada. Os preços do petróleo caíram 7% na semana passada devido a preocupações com a fraca demanda na China e conforme relatos alegavam que Israel pode evitar mirar nas instalações de petróleo do Irã.

Especialistas atribuíram os ganhos de segunda-feira à cobertura de posições vendidas por investidores após a queda acentuada dos preços na semana passada.

Foco na demanda da China

O mercado continua focado nos sinais de demanda do maior importador de petróleo, a China.

A economia do país tem enfrentado dificuldades ultimamente e não há sinais de melhora na demanda por petróleo do gigante asiático.

Satoru Yoshida, analista de commodities da Rakuten Securities, disse à Reuters:

Espera-se que o mercado suba se houver sinais mais claros de recuperação econômica da China, impulsionada pelas medidas de estímulo de Pequim e pela melhora da economia dos EUA após cortes nas taxas de juros.

Na segunda-feira, a China cortou as principais taxas de empréstimo de referência, conforme previsto, para reavivar suas atividades econômicas. “Embora o corte não tenha sido surpreendente, a redução foi ligeiramente maior do que o mercado esperava”, disse Warren Patterson, chefe de estratégia de commodities do ING Group, em uma nota.

A medida ocorre depois que dados mostraram na semana passada que a economia da China cresceu no ritmo mais lento no terceiro trimestre desde o início de 2023.

Especialistas também acreditam que a demanda por petróleo da China provavelmente permanecerá lenta em 2025, enquanto o país tenta expandir sua frota de veículos elétricos para descarbonizar sua economia.

As tensões no Médio Oriente não provocaram interrupções no fornecimento até agora

Apesar do conflito em andamento no Oriente Médio e das tensões crescentes, o fornecimento de petróleo não foi afetado pela região até agora.

O Oriente Médio detém mais da metade das reservas mundiais de petróleo e qualquer tipo de escalada na região tende a adicionar prêmios de risco aos preços do petróleo.

Desde 1º de outubro, quando o Irã atacou Israel, o mercado estava esperando pela resposta deste último. Os traders estavam até mesmo esperando que Israel atacasse as instalações de petróleo no Irã, eliminando 4% do suprimento global.

Mas parece que Israel provavelmente atacará alvos militares em vez de prejudicar as instalações petrolíferas do Irã, já que isso não é do interesse dos aliados do país, como os EUA.

Além disso, não houve nenhum tipo de interrupção no fornecimento no ano passado, desde que a guerra entre Israel e o Hamas eclodiu em Gaza.

Patterson da NG disse:

No entanto, supondo que não haja interrupções no fornecimento no Oriente Médio, o balanço do petróleo parece cada vez mais confortável até 2025, com a OPEP+ definida para gradualmente trazer 2,2 mb/d de fornecimento de petróleo de volta ao mercado.

Saudi Aramco ainda otimista quanto à demanda da China

A estatal saudita Saudi Aramco disse recentemente que está “bastante otimista” em relação à demanda por petróleo da China.

O otimismo vem dos pacotes de estímulo anunciados pelo governo chinês recentemente.

Mas, algo interessante a destacar é que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo revisou em outubro sua estimativa de crescimento da demanda global por petróleo pelo terceiro mês consecutivo.

O rebaixamento das estimativas da OPEP se deve principalmente à baixa demanda por petróleo na China.