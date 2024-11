Protocolo DeFi Sky considerando retornar ao MakerDAO

O cenário das finanças descentralizadas (DeFi) está em constante evolução, e os desenvolvimentos recentes em torno do protocolo focado em stablecoins Sky, anteriormente conhecido como MakerDAO, destacam as complexidades da identidade da marca e do envolvimento da comunidade no espaço criptográfico.

O fundador da Sky, Rune Christensen, anunciou em uma declaração abrangente no X que o protocolo está contemplando mais mudanças de marca após avaliar o feedback da comunidade sobre sua reformulação inicial.

Preocupações decorrentes da mudança de marca da MakerDAO para Sky

Em setembro de 2023, a MakerDAO fez a transição para Sky, permitindo que os detentores de DAI atualizassem seus tokens para o novo Sky Dollar (USDS) na proporção de 1:1, enquanto os detentores de tokens MKR tiveram a opção de converter seus tokens para SKY na proporção de 1:24.000.

Embora os tokens DAI e MKR existentes permaneçam ativos, permitindo que os usuários mantenham seus investimentos, a reformulação da marca não ocorreu sem desafios.

Christensen reconheceu que vários membros da comunidade expressaram preocupações quanto à utilidade do novo token SKY.

Além disso, a introdução de vários novos sistemas de recompensa e recursos associados ao token SKY pode ter criado confusão entre os usuários.

Christensen ressaltou que o uso de “Sky” como nome do protocolo, do token e do frontend pode ter contribuído para essa confusão.

Muitos membros da comunidade ainda estão comprometidos em manter tokens MKR em vez de fazer a transição para o novo token SKY, indicando uma forte afinidade pela marca Maker que existe há anos.

Possível caminho a seguir para a Sky

À luz desse feedback, Christensen delineou três caminhos potenciais para o futuro do protocolo.

A comunidade pode escolher continuar construindo sob a marca Sky, reverter para a identidade original do Maker ou manter o Maker como a marca principal, enquanto faz pequenos ajustes para melhor alinhamento com o USDS e os subDAOs conhecidos como “Stars”.

Para facilitar esse processo de tomada de decisão, a Sky planeja realizar uma chamada comunitária nesta sexta-feira, convidando as partes interessadas a contribuir.

Após a chamada da comunidade, Christensen pretende incorporar o feedback em uma proposta do Atlas Edit.

Esta proposta será apresentada para votação a partir de 28 de outubro e, se aprovada, levará a uma enquete de múltipla escolha na primeira semana de novembro.

Se a comunidade decidir adotar uma nova identidade de marca, a Sky também explorará mudanças na tokenomics como parte de seus próximos passos.

O rápido crescimento do USDS, que ultrapassou um fornecimento total de 1 bilhão apenas duas semanas após seu lançamento, demonstra o potencial da Sky para conquistar um nicho significativo no mercado DeFi.

O token já foi integrado aos principais protocolos DeFi, como Aave, Ethena e Morpho, demonstrando sua crescente utilidade.

À medida que a Sky navega nessas discussões sobre identidade de marca, o resultado terá implicações duradouras não apenas para o projeto, mas também para a comunidade DeFi mais ampla, destacando a importância do feedback da comunidade e da adaptabilidade neste setor dinâmico.