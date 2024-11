Quando o orçamento do Reino Unido será anunciado e o que ele poderá incluir?

A chanceler Rachel Reeves deve apresentar o primeiro orçamento do Partido Trabalhista em 14 anos na quarta-feira, 30 de outubro.

O discurso, previsto para começar às 12h30, horário do Reino Unido, será observado de perto, especialmente pelo líder da oposição Rishi Sunak, que responderá imediatamente depois.

Com um déficit de £ 40 bilhões nas finanças do governo, o Tesouro sinalizou que decisões difíceis devem ser tomadas para evitar um retorno à austeridade.

Reeves provavelmente explorará várias reformas tributárias, arrecadando fundos significativos enquanto tenta permanecer fiel às promessas eleitorais do Partido Trabalhista.

Equilibrando as finanças do governo

O Tesouro do Reino Unido revelou que os empréstimos do governo aumentaram para £ 16,6 bilhões no mês passado — o terceiro maior valor registrado em setembro.

Maiores pagamentos de juros da dívida e indenizações ao setor público agravaram a pressão financeira.

Reeves enfrenta a tarefa formidável de preencher uma lacuna de £ 40 bilhões para evitar violar a regra fiscal autoimposta pelo Partido Trabalhista de equilibrar os gastos diários com as receitas fiscais.

O Partido Trabalhista se comprometeu a não aumentar os impostos sobre os “trabalhadores”, prometendo especificamente não aumentar o IVA, o imposto de renda ou o Seguro Nacional (NI) para os funcionários.

No entanto, as empresas podem não ter tanta sorte, já que vários possíveis aumentos de impostos estão em discussão.

O que poderia ser anunciado no orçamento?

Contribuições para a Previdência Social

Uma das áreas mais observadas no próximo orçamento é a Previdência Social.

Embora a promessa eleitoral do Partido Trabalhista tenha garantido que não haveria aumento nos pagamentos de INSS dos funcionários, Reeves se recusou a descartar um aumento nas contribuições dos empregadores.

Atualmente, os empregadores pagam 13,8% de NI sobre os ganhos dos trabalhadores. Há muita especulação de que mudanças nas contribuições previdenciárias — atualmente isentas de NI para empregadores — podem estar sob consideração.

As empresas alertaram que qualquer aumento no IN do empregador prejudicará as contratações e a criação de empregos, mas o governo está sob pressão para obter receita sem quebrar suas promessas eleitorais.

Imposto sobre herança

O imposto sobre herança (IHT), atualmente fixado em 40% sobre ativos acima de £ 325.000, tornou-se uma fonte de receita cada vez mais lucrativa.

Desde abril, o IHT arrecadou £ 4,3 bilhões, um aumento de £ 400 milhões em relação ao mesmo período do ano passado.

No último ano fiscal, o IHT contribuiu com quase £ 7,5 bilhões para os cofres do governo.

O orçamento pode introduzir mudanças nas isenções do IHT, uma medida que pode levantar fundos adicionais.

Pesquisas indicam forte apoio público às reformas do imposto sobre herança, com 60% dos entrevistados favorecendo tais mudanças em vez de cortes nos gastos públicos.

Espera-se que Reeves priorize o IHT como parte de sua estratégia para atingir metas fiscais e, ao mesmo tempo, evitar a austeridade.

Imposto sobre ganhos de capital e o mercado imobiliário

Outra área potencial para reforma é o imposto sobre ganhos de capital (CGT), que é cobrado sobre lucros da venda de ativos, como segundas residências ou investimentos.

As taxas atuais de CGT para pessoas com renda mais alta são de 24% para propriedades adicionais e 20% para outros ativos, como ações.

Embora tenha havido especulações sobre um aumento acentuado nas taxas de CGT, o primeiro-ministro Keir Starmer pareceu minimizar a possibilidade de um aumento para 39%.

Relatórios sugerem que Reeves evitará fazer mudanças no CGT sobre vendas de propriedades, devido às preocupações sobre o potencial impacto no mercado imobiliário.

Tributação de pensões

As pensões privadas também estão em destaque, com Reeves considerando reformas que podem arrecadar bilhões a longo prazo.

Atualmente, indivíduos com 55 anos ou mais podem sacar 25% do seu fundo de pensão isento de impostos, até £ 268.275.

Cortar essa redução de impostos poderia gerar £ 5,5 bilhões anualmente, de acordo com estimativas do Instituto de Estudos Fiscais (IFS).

Além disso, Reeves teria considerado uma taxa fixa de redução de impostos de 30% sobre as contribuições previdenciárias, em vez do sistema atual, em que a redução de impostos é baseada nas taxas de imposto de renda.

No entanto, após alertas de sindicatos do setor público de que tal medida poderia corroer os benefícios dos recentes aumentos salariais, Reeves pode se esquivar dessa proposta.

Imposto de selo

O imposto de selo sobre transações imobiliárias, pago na compra de imóveis acima de certos limites, teve seu ponto inicial aumentado para £ 250.000 em 2022.

Para compradores de primeira viagem, o limite aumentou de £ 300.000 para £ 450.000.

No entanto, esses limites mais altos devem expirar em março de 2025, e o Partido Trabalhista não se comprometeu com uma extensão.

Reformas no imposto de selo podem estar na pauta, mas o impacto no mercado imobiliário provavelmente pesará muito na decisão do governo.

Situação fiscal de não residente

O termo “não domiciliado” descreve um residente no Reino Unido cuja residência permanente – ou domicílio – para fins fiscais fica fora do Reino Unido.

Como resultado, eles não pagam imposto do Reino Unido sobre o dinheiro que ganham em outro lugar. O status de não domiciliado é outra área que Reeves deve mirar.

O Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR) independente do governo estimou anteriormente que a eliminação do status tributário de não residente poderia arrecadar £ 3,2 bilhões anualmente, embora esse valor seja incerto, pois as pessoas ricas poderiam deixar a Grã-Bretanha ou encontrar maneiras de evitar a repressão.

Os críticos argumentam que os temores de que os super-ricos fujam do Reino Unido são exagerados e que regras mais rígidas poderiam gerar receitas significativas sem levar indivíduos ricos para o exterior.

Reeves pode endurecer os planos existentes para reprimir os não-domiciliados, embora alguns no governo se preocupem que tais reformas possam não trazer o impulso financeiro esperado.

Imposto sobre combustíveis

O imposto sobre combustíveis, congelado há mais de uma década, também está em discussão.

Em 2022, o governo cortou o imposto sobre combustíveis em 5 centavos como parte de um pacote de ajuda em meio ao aumento dos preços após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

No entanto, alguns grupos automobilísticos alegam que o corte nunca foi totalmente repassado aos consumidores.

Com o governo sob pressão para encontrar receitas adicionais, a reversão desse corte pode estar em pauta, embora provavelmente provocaria reações negativas de motoristas e empresas.