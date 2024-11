Quando os resultados das eleições dos EUA serão declarados? Datas importantes para ficar de olho

A tão aguardada eleição presidencial dos EUA de 2024 entre o candidato republicano Donald Trump e a atual vice-presidente Kamala Harris, representando os democratas, está marcada para 5 de novembro.

Com os altos riscos políticos e vários eventos críticos acontecendo em torno da eleição, o cronograma que levará ao Dia da Posse em janeiro será acompanhado de perto.

Linha do tempo dos principais eventos desde o dia da eleição até a posse

5 de novembro, dia da eleição : Em 5 de novembro, milhões de americanos votarão.

O resultado final pode não ser conhecido imediatamente, pois as autoridades podem levar dias para contar os votos enviados pelo correio se a disputa for acirrada, aumentando a espera por um resultado definitivo.

26 de novembro, data da sentença de Trump : Em um acontecimento crucial, o ex-presidente Donald Trump, o primeiro presidente em exercício ou ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime, enfrentará a sentença em 26 de novembro.

Trump foi considerado culpado em um caso em Manhattan envolvendo documentos falsificados relacionados a um pagamento para silenciá-lo.

A sentença, inicialmente marcada para 18 de setembro, foi adiada. Trump negou qualquer irregularidade.

17 de dezembro, eleitores se reúnem para votação no Colégio Eleitoral : Em 17 de dezembro, os membros do Colégio Eleitoral se reunirão em seus respectivos estados e no Distrito de Columbia para votar oficialmente no presidente e no vice-presidente.

Esse processo consolida o resultado da eleição, com os eleitores de cada estado refletindo o voto popular em suas respectivas jurisdições.

25 de dezembro, Prazo final para envio dos votos eleitorais : Os votos do Colégio Eleitoral devem ser recebidos pelo presidente do Senado — atualmente vice-presidente Kamala Harris — até 25 de dezembro.

Este também é o prazo para enviar os resultados ao arquivista nacional para certificação.

Contagem e posse do Colégio Eleitoral

6 de janeiro, contagem e certificação dos votos do Colégio Eleitoral : Em 6 de janeiro, a sessão conjunta do Congresso se reunirá para contar e certificar os votos do Colégio Eleitoral.

A vice-presidente Harris presidirá os procedimentos e anunciará o vencedor oficial da eleição presidencial.

Esse processo ganha ainda mais importância após os eventos de 6 de janeiro de 2021, quando o Capitólio dos EUA foi invadido por apoiadores de Trump que tentavam impedir a certificação da vitória de Joe Biden.

Para evitar interrupções futuras, o Congresso aprovou a Lei de Reforma da Contagem Eleitoral e Melhoria da Transição Presidencial de 2022.

De acordo com as novas regras, agora é necessário que um quinto da Câmara e do Senado inicie uma contestação aos resultados das eleições de um estado — um limite mais rigoroso em comparação ao requisito anterior de apenas um membro de cada câmara.

20 de janeiro, dia da posse : O vencedor da eleição presidencial, juntamente com seu vice-presidente, tomará posse em 20 de janeiro de 2025.

A cerimônia marcará a transição oficial do poder, encerrando o processo eleitoral.

Impacto da eleição de 2024

O resultado desta eleição pode definir a direção das políticas futuras e do cenário político do país, com Trump buscando retornar à Casa Branca e Harris buscando estender a liderança democrata.

Os riscos são particularmente altos porque a eleição se desenrola em um cenário de procedimentos legais, um eleitorado bastante dividido e um cenário global em mudança.