Relatório de lucros do 3º trimestre da 3M hoje: Isso impulsionará as ações da MMM?

A 3M (NYSE: MMM), gigante industrial diversificada conhecida por sua ampla gama de produtos, incluindo adesivos e equipamentos de proteção individual, deve divulgar seus lucros do terceiro trimestre de 2024 em 22 de outubro, antes da abertura do mercado.

Enquanto os investidores aguardam os resultados, os analistas preveem um trimestre desafiador para a empresa, com lucros e receitas previstos para cair ano após ano. Aqui está o que os investidores precisam saber antes do relatório.

Expectativas de ganhos da 3M

Analistas projetam lucro por ação (LPA) da 3M em US$ 1,90, refletindo uma queda significativa de cerca de 28% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado.

Enquanto isso, a receita deve atingir aproximadamente US$ 6,06 bilhões, marcando um declínio de 24,5% em relação ao ano anterior.

Essa queda na receita é amplamente atribuída à recente cisão do negócio de saúde da 3M em abril de 2024, que impactou o desempenho anual da empresa.

Apesar dessa queda, a previsão do EPS mostra um leve otimismo, com uma revisão para cima de 0,5% nos últimos 60 dias.

No entanto, a 3M não atingiu as expectativas de receita de Wall Street cinco vezes nos últimos dois anos, e os analistas estão cada vez mais cautelosos, revisando para baixo suas estimativas nas últimas semanas.

Os pares da 3M já divulgaram seus lucros do terceiro trimestre

Olhando para o segmento mais amplo de máquinas industriais, alguns dos pares da 3M já divulgaram seus lucros do terceiro trimestre.

Por exemplo, a Snap-on teve uma receita estável ano a ano, mas conseguiu superar as expectativas em 7,8%, enquanto a Worthington relatou um declínio de 17,5% na receita, ficando 13,1% abaixo das estimativas.

Esse desempenho misto entre os pares sugere que a 3M pode enfrentar desafios semelhantes.

Em termos de desempenho das ações, o setor de máquinas industriais tem apresentado sentimento positivo dos investidores, com as ações do segmento subindo em média 3,3% no último mês.

Fonte: TradingView

No entanto, as ações da 3M permaneceram relativamente inalteradas durante esse período, sendo negociadas atualmente em torno de US$ 135,09, com uma meta média de preço dos analistas de US$ 137,50.

Ações da 3M: alta e o que vem a seguir

Apesar do declínio esperado nos resultados do terceiro trimestre, as ações da 3M tiveram uma recuperação notável em 2024, tornando-se uma das empresas de melhor desempenho no S&P 500.

Após atingir uma baixa em 2023, a ação subiu mais de 105%, chegando ao pico de US$ 140,70 no início deste ano.

No entanto, essa alta estagnou nas últimas semanas, à medida que os investidores se preparam para o próximo relatório de lucros.

Embora seja esperado um declínio nos lucros em relação ao ano anterior, ainda há esperança de uma possível superação dos lucros, o que pode influenciar positivamente as ações.

A 3M tem um histórico de superar as expectativas de lucros, o que pode aumentar a confiança dos investidores e o preço das ações no curto prazo.

O que observar nos lucros do terceiro trimestre da 3M

Os investidores devem ficar de olho nas percepções da administração durante a teleconferência de resultados, principalmente no que diz respeito à estratégia da empresa para enfrentar os desafios atuais.

Com uma dependência significativa de dívida (índice dívida/patrimônio líquido de 3,38) e uma queda recente nas receitas, a capacidade da 3M de manter a liquidez e estabilizar suas operações será fundamental.

As métricas de avaliação da empresa, incluindo uma relação preço/lucro (P/L) de 79,36, sugerem altas expectativas de mercado para crescimento futuro.

À medida que a 3M enfrenta obstáculos, principalmente devido à cisão de seu segmento de assistência médica e à desaceleração geral na demanda industrial, o relatório de lucros do terceiro trimestre oferecerá sinais importantes para a direção futura das ações.

Os investidores são aconselhados a permanecerem cautelosos e monitorarem de perto o desempenho da 3M neste próximo lançamento.