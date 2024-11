Yoroi Wallet da Cardano faz parceria com Bring para oferecer ganhos passivos para entusiastas de ADA

A Yoroi Wallet, sediada em Cardano, uniu forças com uma plataforma de cashback em criptomoedas, a Bring, permitindo que os usuários ganhem passivamente até 10% de ADA “enquanto compram em mais de 775 varejistas globais”.

A colaboração oferece uma maneira perfeita de ganhar ADA por meio de compras diárias.

Enquanto isso, a iniciativa se alinha ao compromisso crescente da Cardano em expandir sua utilidade no mundo real por meio de soluções centradas no usuário.

Uma nova maneira de acumular tokens ADA

Com a integração mais recente, os usuários da Yoroi Wallet podem adquirir ativos ADA comprando em grandes marcas como Nubul, StockX, JBL, Vaio e Samsonite.

Indivíduos podem usar cartões de crédito ou qualquer opção de pagamento preferida e receber até 10% de cashback da ADA, de acordo com o comunicado à imprensa.

Os usuários só precisam visitar a interface fácil de usar do Yoroi para ativar as recompensas.

A abordagem simplificada torna tudo mais fácil para usuários diários.

A iniciativa Cardano Catalyst (um programa baseado em subsídios que apoia projetos digitais que promovem a utilidade do blockchain no mundo real) apoia a aliança entre a Yoroi Wallet e a Bring.

O suporte da Catalyst permitiu que a Bring enriquecesse seu ecossistema dentro do blockchain ADA.

Com o Yoroi, Bring quer tornar o Cardano um token prático para transações de varejo, ampliando os casos de uso da criptomoeda além de um ativo de investimento.

O programa de cashback atende ao objetivo da Cardano de conectar o comércio varejista e a tecnologia blockchain.

A introdução de recompensas em criptomoedas no setor de compras tradicionais confirma a mudança em direção à inclusão de ativos digitais nas compras diárias.

O CEO da Bring, Meir (Iri) Zohar, comentou sobre a parceria estratégica:

Colaborar com a Yoroi é um passo fundamental para expandir o alcance da nossa plataforma e oferecer mais valor aos usuários. Juntos, estamos desbloqueando o potencial da tecnologia blockchain para usuários comuns, tornando mais fácil ganhar e gastar ADA em transações do mundo real. Acreditamos que essa colaboração acelerará a adoção da Cardano no setor de varejo.

Além das recompensas da ADA, os usuários experimentarão como o blockchain pode agilizar transações comerciais. A parceria representa um marco vital para tornar o blockchain prático para os consumidores.

Perspectiva de preço da ADA

Cardano é negociado a US$ 0,3614 após flutuações notáveis no último dia, que o deixaram 1,10% abaixo em seu gráfico de 24 horas.

Source – Coinmarketcap

A altcoin enfrenta uma resistência notável na faixa de US$ 0,37 – US$ 0,416.

Superar esse obstáculo abriria caminho para US$ 0,43 – um aumento de 19% em relação aos preços atuais e o nível mais alto desde julho.

Enquanto isso, Cardano precisaria de um comprometimento significativo do comprador para superar a barreira de US$ 0,37 – US$ 0,416.

Uma pressão de venda amplificada provavelmente enviaria o ADA para a zona de suporte em US$ 0,343 – US$ 0,33.

a falha em manter essa barreira pode exigir a marca de US$ 0,30 – uma queda de 16%.

A reação da ADA abaixo da resistência de US$ 0,37 – US$ 0,416 determinará sua trajetória de curto prazo.

O sucesso em quebrar esse obstáculo desencadearia um aumento de 19%, enquanto o fracasso faria com que os detentores de ADA sofressem perdas de 16%.

No entanto, o futuro da Cardano continua brilhante, com desenvolvimentos otimistas do ecossistema e sentimentos otimistas no mercado em geral.

O fundador da Cardano, Charles Hoskinson, fez previsões ousadas para a Cardano durante a última conferência na Argentina.

Hoskinson afirmou que seu projeto tem tudo para ofuscar o Bitcoin e o Ethereum nas próximas décadas, com governos adotando a infraestrutura da Cardano.