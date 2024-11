A acessibilidade está direcionando o futuro do mercado automobilístico dos Estados Unidos?

A tendência crescente de veículos com preços entre US$ 20.000 e US$ 30.000 está remodelando o cenário do mercado automotivo dos EUA.

De acordo com analistas automotivos, uma “mudança de acessibilidade” está ocorrendo à medida que mais compradores reconsideram a necessidade de pagar o preço médio de US$ 47.000 por carros novos — um aumento de mais de 20% em comparação aos níveis pré-pandemia.

Nas taxas atuais, comprar um carro novo a esse preço custaria ao comprador médio cerca de US$ 737 por mês, considerando um empréstimo financiado a 7,1% ao longo de quase seis anos, segundo dados do Edmunds.com.

Para muitos, isso é um esforço financeiro grande demais, o que leva a uma mudança em direção a modelos menores e com preços mais razoáveis.

No entanto, não são apenas os compradores que não podem pagar um veículo de US$ 47.000 que estão buscando alternativas mais baratas.

Muitos consumidores poderiam pagar o preço mais alto, mas simplesmente não veem valor nisso.

Essa mudança de mentalidade está levando as montadoras dos EUA a repensar suas estratégias, já que as vendas de carros novos aumentaram apenas 1% até setembro, em comparação ao ano passado.

Se essa tendência persistir, poderá forçar os fabricantes a aumentar os descontos e diminuir os preços dos veículos, pressionando as margens de lucro de todo o setor.

Kevin Roberts, diretor de inteligência de mercado da CarGurus, um popular site de compras automotivas, atribui a mudança à incerteza econômica e às taxas de juros persistentemente altas, que mantiveram os preços dos veículos elevados.

“Os consumidores estão se tornando mais prudentes à medida que enfrentam incertezas econômicas, taxas de juros ainda altas e preços de veículos que permanecem elevados”, disse ele à Associated Press.

A ascensão dos veículos econômicos

Os fabricantes responderam oferecendo descontos maiores em muitos modelos de preços mais altos, com incentivos médios quase dobrando para US$ 1.812 no ano passado, de acordo com Edmunds.

A General Motors, por exemplo, manteve os preços dos veículos estáveis em torno de US$ 49.000 entre julho e setembro, ajudando a empresa a atingir um aumento de US$ 900 milhões nos lucros antes dos impostos. No entanto, a montadora não prevê sustentar esses ganhos no quarto trimestre.

Curiosamente, as vendas de veículos com preços entre US$ 20.000 e US$ 30.000 foram responsáveis por 43% do crescimento das vendas de carros novos até setembro, marcando a maior participação desse segmento em quatro anos.

A Cox Automotive relata que carros compactos e subcompactos e SUVs estão tendo seu crescimento mais rápido desde 2018, com modelos acessíveis ganhando força no mercado.

De fato, a demanda renovada por veículos econômicos reflete tendências pré-pandemia.

Em 2018, veículos compactos e subcompactos representavam quase 35% de todas as vendas de carros novos nos EUA.

No entanto, a escassez de semicondutores durante a pandemia forçou as montadoras a priorizar a produção de caminhões e SUVs de preços mais altos, resultando em uma queda na participação de veículos acessíveis para menos de 30% até 2022.

Agora, com a estabilização das condições de mercado, essa participação se recuperou para 34% este ano.

Os carros compactos estão de volta

A recuperação nas vendas de veículos menores foi significativa.

As vendas de sedãs compactos, por exemplo, saltaram 16,7% ano a ano até setembro. Em contraste, as vendas de picapes e SUVs maiores cresceram em um ritmo muito mais lento, com caminhões grandes vendo menos de 6% de crescimento e SUVs grandes mal subindo, de acordo com a CarGurus.

Notavelmente, o veículo mais vendido nos EUA continua sendo a picape Série F da Ford, continuando seu reinado como a mais vendida por quase cinco décadas.

No entanto, a picape Ram da Stellantis, tradicionalmente a terceira mais vendida, caiu para a sexta posição, ultrapassada por modelos mais acessíveis, como o Toyota RAV4, o Honda CR-V e o Model Y da Tesla, que se beneficia de um crédito fiscal de US$ 7.500.

A mudança em direção à acessibilidade pegou as montadoras de surpresa, pois muitas se viram com um estoque excessivo de caminhões e SUVs caros.

A Stellantis, que produz veículos Chrysler, Jeep e Ram, até alertou que a tendência pode impactar negativamente sua lucratividade neste ano.

Altas taxas de juros estão mudando o comportamento do comprador

Algumas empresas, como a Chevrolet, anteciparam a mudança para veículos mais econômicos.

A marca lançou uma versão redesenhada do SUV compacto Trax na primavera de 2023, posicionando-se bem para capitalizar a tendência.

As vendas do Trax aumentaram 130% este ano, tornando-o o SUV subcompacto mais vendido nos EUA, de acordo com Mike MacPhee, diretor de operações de vendas da Chevrolet.

Apesar dessa mudança, o futuro do mercado continua incerto.

Como observa Charlie Chesbrough, economista-chefe da Cox Automotive, possíveis cortes nas taxas de juros podem eventualmente reduzir os custos de financiamento de veículos, possivelmente levando os consumidores de volta aos veículos maiores e mais caros.

“As tendências provavelmente começarão a mudar se essas taxas de juros começarem a cair”, disse Chesbrough à AP.

Veremos os consumidores começarem a migrar para esses veículos maiores.

Por enquanto, porém, muitos compradores estão optando por veículos menores e mais acessíveis, à medida que enfrentam o aumento das taxas de empréstimos, dos custos de seguro e de uma perspectiva econômica cautelosa.

Ainda não se sabe se essa tendência perdurará ou desaparecerá com as mudanças nas condições de mercado.