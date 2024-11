A Índia está planejando proibir criptomoedas?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Índia está prestes a tomar uma decisão crucial sobre criptomoedas, enquanto o governo delibera sobre uma possível proibição de moedas digitais privadas.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O foco agora está mudando para o desenvolvimento de uma Moeda Digital do Banco Central (CBDC) – a rupia digital.

Advertisement

Essa possível mudança de política pode remodelar o cenário financeiro digital da Índia, enfatizando as vantagens de uma moeda digital apoiada pelo Estado em relação a alternativas não regulamentadas.

O crescente interesse em CBDCs surge em meio a preocupações com o uso indevido de criptomoedas, motivando um diálogo nacional sobre o futuro das transações digitais na Índia.

O foco crescente da Índia em CBDCs

Copy link to section

O governo indiano ainda não fez uma declaração oficial, mas muitos formuladores de políticas sugerem que as criptomoedas representam riscos significativos, incluindo o potencial de lavagem de dinheiro e instabilidade do mercado.

Em contraste, uma CBDC como a rupia digital é vista como algo que oferece os benefícios dos pagamentos digitais, como transações mais rápidas e menor dependência de dinheiro, sem os riscos de segurança associados.

Com o Reserve Bank of India (RBI) orientando o desenvolvimento da rupia digital, os reguladores financeiros do país buscam fornecer uma moeda digital regulamentada e estável.

Em julho de 2024, Ajay Seth, Secretário de Assuntos Econômicos da Índia, destacou que um grupo interministerial estava trabalhando em um documento de política abrangente sobre criptomoedas.

Esta equipe inclui representantes do RBI e da Securities and Exchange Board of India (SEBI).

A divulgação prevista deste documento de política em setembro foi adiada, criando incerteza sobre a posição final da Índia.

Se a proibição proposta entrar em vigor, ela poderá levar a regulamentações rigorosas contra criptomoedas privadas, consolidando a rupia digital como a principal opção de moeda digital do país.

O esforço do RBI para a rupia digital tem como meta 1 milhão de transações até o final do ano

Copy link to section

O RBI está na vanguarda dos esforços para promover o uso da rupia digital no varejo, com a meta de atingir um milhão de transações diárias até dezembro de 2024.

Embora o volume atual de transações seja de cerca de 18.000 por dia, o RBI está trabalhando para melhorar a usabilidade da rupia digital por meio de recursos como transações offline.

Também estão em andamento planos para integrar a rupia digital à Interface Unificada de Pagamentos (UPI) da Índia, com o objetivo de tornar os pagamentos digitais mais fáceis e acessíveis para a população.

A transição da Índia para a rupia digital reflete suas ambições mais amplas em finanças digitais.

Com mais de 5 milhões de usuários e 16 bancos participantes, a rupia digital está rapidamente se tornando parte integrante do sistema financeiro do país.

Os esforços contínuos para aumentar a adoção do usuário e o volume de transações ressaltam o compromisso do RBI em tornar a rupia digital uma alternativa viável às criptomoedas privadas, fornecendo uma opção de pagamento digital mais estável e regulamentada.

Uma possível proibição de criptomoedas na Índia pode marcar uma mudança significativa no ecossistema financeiro do país.

Para os entusiastas da moeda digital, a rupia digital oferece uma alternativa regulamentada que combina a conveniência das transações digitais com a supervisão de uma autoridade central.

Essa mudança em direção às CBDCs, embora reduza riscos como a volatilidade do mercado, pode limitar a liberdade associada às criptomoedas descentralizadas.

A decisão política final, portanto, tem o potencial de redefinir como a Índia se envolve com moedas digitais, estabelecendo um precedente para outros mercados emergentes que consideram movimentos semelhantes.