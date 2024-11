Ações do metrô de Tóquio sobem 47% na estreia após IPO de US$ 2,3 bilhões

As ações da Tokyo Metro Co. subiram 47% em sua estreia no mercado, abrindo em ¥ 1.630 e atingindo o pico de ¥ 1.768, significativamente acima do preço do IPO de ¥ 1.200.

A oferta pública arrecadou ¥ 348,6 bilhões (US$ 2,3 bilhões), marcando o maior IPO do Japão desde a listagem da SoftBank Corp. em 2018.

O negócio foi subscrito mais de 15 vezes, sinalizando uma demanda robusta por parte dos investidores.

Forte demanda por IPO apesar do sentimento cauteloso do mercado

A resposta esmagadora reflete a confiança dos investidores no modelo de negócios estável do Metrô de Tóquio.

“Achamos que o preço do IPO estava muito baixo e o valor justo seria em torno de ¥ 1.600”, disse Taku Ito, gestor-chefe de fundos de ações da Nissay Asset Management.

Ito enfatizou que a ação é uma opção confiável para dividendos e oferece estabilidade em um mercado volátil, embora não seja esperada uma rápida valorização.

Investidores de varejo mostram entusiasmo, mas interesse estrangeiro aguarda

Embora o interesse dos investidores de varejo tenha sido forte, analistas acreditam que as ações podem subir ainda mais quando os investidores estrangeiros ganharem exposição.

Mitsushige Akino, presidente da Ichiyoshi Asset Management, prevê que as ações podem subir 13%, para cerca de ¥ 2.000, especialmente se o metrô de Tóquio for incluído em um grande índice de mercado.

A redução da participação do governo está alinhada aos planos de recuperação fiscal

O IPO foi parte de um plano governamental mais amplo para reduzir a dívida do setor público, uma medida determinada pela legislação que exige a venda de ações do Metrô de Tóquio até março de 2028.

Após a oferta, o governo japonês e o Governo Metropolitano de Tóquio reduzirão pela metade suas participações na empresa.

Metrô de Tóquio prevê crescimento de 13% nos lucros até março de 2025

Com mais de 6,5 milhões de passageiros diários, o Metrô de Tóquio espera que o lucro líquido aumente 13%, para ¥ 52,3 bilhões, até o ano fiscal que termina em março de 2025.

A empresa também prevê um aumento de 18% na receita operacional do seu segmento de transporte, impulsionado por uma recuperação no turismo e no tráfego de passageiros. No entanto, a receita imobiliária deve permanecer estável em torno de ¥ 4,5 bilhões.

A natureza do serviço público pode limitar a rentabilidade a longo prazo

Embora o Metrô de Tóquio tenha alto número de passageiros, seus compromissos com o serviço público podem limitar a lucratividade futura.

“Será difícil para o metrô de Tóquio aumentar as tarifas ou buscar lucros agressivos”, disse Naoki Fujiwara, gestor sênior de fundos da Shinkin Asset Management.

Além disso, os empreendimentos imobiliários da empresa oferecem oportunidades limitadas de crescimento, sugerindo uma perspectiva estável, mas modesta.

Primeiro grande IPO em seis anos sinaliza impulso renovado do mercado

A listagem é um desenvolvimento significativo para o mercado de IPO do Japão, marcando a primeira grande oferta em seis anos.

A forte estreia no mercado ocorre em um momento em que novas listagens no Japão geraram ganhos médios de 34% no primeiro dia de negociação.

Com nove linhas e 180 estações, o metrô de Tóquio atende quase o dobro de passageiros diariamente que o metrô de Nova York, ressaltando sua importância para a infraestrutura do Japão.