Alta da Oracle: o rali pode continuar?

A Oracle Corporation (NYSE: ORCL) continua atingindo novas máximas históricas, já que as ações estão em uma trajetória ascendente impressionante, impulsionadas por fortes resultados de lucros e movimentos estratégicos nos setores de nuvem e IA.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O ímpeto da empresa fez com que suas ações subissem quase 66% no acumulado do ano, ultrapassando muitas de suas concorrentes de nuvem e software.

Advertisement

Classificações de analistas e visões divergentes

Copy link to section

Hoje, 23 de outubro, a RBC Capital iniciou a cobertura da Oracle com uma classificação de “Desempenho do Setor” e uma meta de preço de US$ 165.

Essa classificação chega em um momento crítico, já que as ações da Oracle vêm atingindo novas máximas históricas recentemente.

Apesar do reconhecimento do RBC do forte posicionamento da Oracle em soluções de transformação de nuvem e planejamento de recursos empresariais (ERP), como Fusion e NetSuite, a empresa levantou preocupações sobre a intensificação da concorrência e os benefícios incertos de longo prazo do boom da IA.

O analista do RBC, Rishi Jaluria, destacou as margens brutas de nuvem da Oracle de mais de 70% e a mudança da empresa de sua base local para SaaS, o que deve dar suporte ao crescimento dos lucros a longo prazo.

No entanto, a meta de preço do RBC está aproximadamente 5% abaixo do nível de negociação atual da Oracle, refletindo a cautela entre analistas em relação ao desempenho das ações no curto prazo.

Além do RBC, várias empresas emitiram classificações contrastantes sobre a recuperação da Oracle.

O Morgan Stanley manteve sua classificação de “peso igual” e aumentou sua meta de preço para US$ 145, citando crescimento moderado nas reservas, mas destacando riscos relacionados à pressão de margem e ao crescimento do faturamento.

A Evercore, por outro lado, reiterou sua classificação “Outperform” e aumentou sua meta de preço para US$ 175, com base no forte crescimento do backlog de nuvem da Oracle, particularmente em infraestrutura como serviço (IaaS).

O BofA aumentou sua meta para US$ 175, mas permaneceu neutro, citando perspectivas mistas sobre receita e faturamento.

A JMP Securities adotou uma postura mais otimista, atualizando a Oracle para “Market Outperform” e definindo uma meta de preço de US$ 175, enfatizando a aceleração do crescimento orgânico e o posicionamento estratégico na nuvem.

Investimentos em IA e infraestrutura de nuvem

Copy link to section

A Oracle anunciou recentemente um investimento de US$ 6,5 bilhões para estabelecer uma nova região de nuvem na Malásia, reforçando seu compromisso com a expansão da infraestrutura de IA e nuvem.

A nova região está preparada para aprimorar os recursos de IA e fornecer mais de 150 ofertas de infraestrutura e SaaS, incluindo serviços de IA generativos.

Essa mudança está alinhada à crescente demanda por serviços de IA e reflete o esforço da Oracle para fortalecer sua presença global em meio à crescente concorrência de outros gigantes da tecnologia.

Espera-se que as parcerias estratégicas da Oracle, incluindo novas colaborações com a Amazon Web Services (AWS) e as existentes com o Microsoft Azure e o Google Cloud, impulsionem seu crescimento na nuvem.

Essas alianças fornecem à Oracle uma vantagem competitiva única ao aumentar sua acessibilidade e escalabilidade na nuvem.

A parceria da Oracle com a AMD para implantar novas soluções de computação de alto desempenho para cargas de trabalho de IA ressalta ainda mais seu foco em capitalizar a IA empresarial.

Desempenho financeiro e perspectivas futuras

Copy link to section

A Oracle relatou lucros fiscais melhores do que o esperado no primeiro trimestre de 2025, com receita crescendo 7% ano a ano para US$ 13,31 bilhões, superando as estimativas de consenso.

O lucro por ação não-GAAP também superou as expectativas, atingindo US$ 1,39, apoiado pela forte demanda pela Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que teve um crescimento de 46% na comparação anual.

A administração da empresa reiterou sua previsão de crescimento de receita de dois dígitos, sustentado pelo aumento dos investimentos relacionados à nuvem e IA.

Os US$ 99 bilhões relatados em obrigações de desempenho restantes (RPO) indicam receitas futuras robustas.

Avaliação

Copy link to section

A Oracle está sendo negociada atualmente a uma relação P/L futura de 27,8x, próxima à de seus pares na nuvem, como Salesforce e Microsoft.

Embora a avaliação atual possa parecer alta em relação à faixa histórica de negociação da Oracle, as parcerias em expansão e as iniciativas de IA da empresa oferecem potencial de valorização.

Além disso, o sólido perfil de lucratividade da empresa, com margens operacionais consistentemente acima de 40%, respalda sua avaliação.

No entanto, com um P/L futuro próximo à média dos pares, novos investidores podem achar a relação risco-recompensa menos favorável nesses níveis elevados.

Com todos esses acontecimentos em mente, vamos examinar o que os gráficos revelam sobre os movimentos de preços da Oracle e os próximos passos potenciais para seu rali de alta.

Chegou ao limite?

Copy link to section

Depois de permanecerem dentro de uma faixa por mais de um ano a partir de junho de 2023, as ações da Oracle tiveram uma rápida ascensão desde agosto deste ano, o que as fez atingir suas máximas históricas recentes.

Fonte: TradingView

Embora a ação ainda permaneça forte em todos os períodos, ela tem enfrentado resistência recentemente, sendo negociada acima de US$ 178,5.

Portanto, os investidores que não têm posição na ação devem esperar que ela feche diariamente acima dessa resistência ou passe por uma retração antes de iniciar novas posições longas.

Os traders que estão de olho em uma posição vendida na ação têm em mãos uma operação de baixo risco e alta recompensa.

Eles podem operar vendidos perto dos níveis atuais, próximos a US$ 176, com um stop loss em US$ 180,2.

Se a ação começar a perder força em relação aos níveis atuais, ela pode cair para seu suporte de curto prazo próximo a US$ 154,6, onde é possível obter lucros.