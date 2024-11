Análise: Como as exportações de grãos da Ucrânia prosperam apesar dos ataques russos no Mar Negro

As exportações de grãos da Ucrânia aumentaram durante o ano comercial de 2024-25 (julho-junho), apesar dos ataques russos em andamento nos portos do Mar Negro.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Até 21 de outubro, a Ucrânia exportou um total de 13 milhões de toneladas de grãos neste período, em comparação com 8,3 milhões de toneladas na mesma data do ano passado, de acordo com dados do Ministério da Agricultura.

Advertisement

O total incluiu 7,2 milhões de toneladas de trigo, 3,8 milhões de toneladas de milho e 1,7 milhão de toneladas de cevada.

Embora as exportações tenham aumentado significativamente nos últimos meses, a Ucrânia continua enfrentando desafios devido ao clima seco, que levou à quebra de safras e aos repetidos ataques russos aos seus portos.

Reino Unido alerta Rússia que ataques podem atrasar fornecimentos

Copy link to section

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou na terça-feira que os ataques russos aos portos do Mar Negro na Ucrânia estão atrasando os embarques de grãos para o Sul Global.

No início de outubro, drones russos atacaram pelo menos quatro navios de carga, incluindo um que supostamente transportava 6.000 toneladas de milho, conforme relatado pela BBC.

“Os ataques indiscriminados da Rússia aos portos do Mar Negro ressaltam que (o presidente russo Vladimir) Putin está disposto a arriscar a segurança alimentar global em suas tentativas de forçar a Ucrânia à submissão”, disse Starmer em um comunicado.

Antes da invasão da Rússia em 2022, a Ucrânia era uma grande produtora global de milho e trigo, exportando aproximadamente 6 milhões de toneladas de grãos por mês pelo Mar Negro. Apesar do conflito em andamento, as exportações de grãos continuam sendo uma fonte vital de receita para a Ucrânia.

Tempo seco afeta produção da Ucrânia

Copy link to section

O clima seco na Ucrânia impactou negativamente a colheita de grãos essenciais, levando a um declínio esperado na produção para 2024-25.

O país está projetado para produzir cerca de 25 milhões de toneladas de milho, queda de 7,5 milhões de toneladas em relação ao ano passado. A produção de trigo também deve diminuir em 600.000 toneladas, totalizando 22,4 milhões de toneladas em 2024-25.

Como resultado, as exportações devem cair: as exportações de trigo devem cair 16%, para 15,6 milhões de toneladas, e as exportações de milho devem cair 25,4%, para 22 milhões de toneladas, de acordo com dados do S&P Global Commodity Insights.

Para manter um fornecimento adequado, o governo ucraniano impôs um limite às exportações de trigo, limitando-as a 16,2 milhões de toneladas para o ano de comercialização de 2024-25.

Demanda dinâmica e exportações robustas

Copy link to section

Apesar das greves russas, as exportações ucranianas permaneceram fortes. A Espanha surgiu como o principal destino do trigo ucraniano, importando 1,6 milhão de toneladas nesta temporada.

De acordo com um relatório da S&P Global, a Indonésia vem em seguida com 944.000 toneladas, e o Vietnã importa 478.000 toneladas. Egito, Argélia e Bangladesh também são ativos no fornecimento de trigo da Rússia ou Ucrânia.

Além disso, a Rússia anunciou recentemente que venderia trigo diretamente aos compradores estatais, sem intermediários, o que pode aumentar a demanda por trigo ucraniano no mercado global.

Enquanto isso, espera-se que a Espanha seja novamente a principal importadora de milho ucraniano à medida que a temporada de comercialização (outubro-setembro) começa.

O milho ucraniano pode perder para os EUA e o Brasil

Copy link to section

Nações europeias, incluindo Espanha, Portugal, Itália e Holanda, demonstraram interesse no milho ucraniano, de acordo com relatos. A S&P Global observou que o interesse de compra competitivo surgiu desses países, pois o comércio marítimo é mais econômico do que o transporte ferroviário dos países do Leste da UE.

No entanto, os preços mais altos diminuíram ligeiramente a competitividade do milho ucraniano no mercado da União Europeia em comparação ao Brasil e aos EUA.

Outros destinos importantes para o milho ucraniano incluem a China, mas a Ucrânia está perdendo terreno para o Brasil e os EUA devido à oferta limitada e à decisão da China de reduzir as importações de milho para impulsionar os preços e a produção domésticos.

Turquia surge como um destino chave para o milho ucraniano

Copy link to section

O interesse de compra na Turquia atingiu US$ 239 por tonelada durante a segunda semana de outubro para um contrato de entrega de um mês, de acordo com a S&P Global.

Na Turquia, o interesse de compra atingiu US$ 239 por tonelada para contratos de entrega de um mês durante a segunda semana de outubro, de acordo com a S&P Global.

O governo turco reduziu recentemente o imposto de importação de milho de 130% para 5% para até 1 milhão de toneladas até o final de 2024, levando os compradores a buscar entregas à vista.

No entanto, essa redução levou a uma queda nos preços domésticos, tornando o milho turco mais competitivo e, consequentemente, reduzindo a demanda pelo milho ucraniano, conforme relatado pela S&P Global.

Em comparação, durante a primeira semana de outubro, as ofertas CIF (Certificado de Identificación Fiscal) para entregas de milho com um mês de antecedência para a região mediterrânea da Espanha eram de US$ 250 por tonelada, com interesse de compra na faixa média de US$ 230.

Em 21 de outubro, as ofertas caíram para US$ 243 por tonelada, com lances na faixa de US$ 230 por tonelada do lado comprador, de acordo com a S&P Global.