Apesar da queda das ações da Lucid, aqui está o motivo pelo qual vejo um futuro brilhante para a empresa

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

As ações do Lucid Group caíram mais de 15% nos últimos cinco dias. A empresa está planejando levantar mais dinheiro vendendo ações, algo que nenhum investidor quer ver acontecendo.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O desempenho das ações desde o início de 2022 tem sido ruim, com uma queda consistente, levando as ações de US$ 42 para US$ 2,78 hoje.

Advertisement

A queda não aconteceu sem razões válidas. O modelo de negócios da empresa continua a ser questionado, apesar de sua tecnologia impressionar os consumidores. Fazer um bom produto é uma coisa.

Vendê-lo para as massas é outra. A Lucid está lutando para estar em uma posição onde possa escalar suas operações e atingir lucratividade.

Mas nem tudo é desgraça e tristeza para a empresa. Eis por que acredito que há bastante suco no potencial da empresa para merecer um pouco mais de otimismo do que encontramos no mercado em relação às ações da Lucid.

Lucid stock: sauditas não se importarão em gastar dinheiro

Copy link to section

As chances da Lucid de dar lucro são pequenas no curto prazo. É por isso que ninguém quer chegar perto das ações.

Não se espera que a empresa registre um fluxo de caixa livre positivo até 2028.

Mas não podemos esquecer que a Tesla levou 17 anos para obter lucro.

Elon Musk gastou enormes quantias de dinheiro para expandir as operações de sua empresa.

A Lucid está em uma situação semelhante, embora com um produto que muitos afirmam ser melhor que o da Tesla.

Acontece que, diante do domínio da Tesla no setor, os investidores não estão dispostos a apostar na Lucid da mesma forma que estavam dispostos a apostar na Tesla.

O acionista majoritário da empresa, o Fundo de Investimento da Arábia Saudita, quer comprar mais 374 milhões de ações da empresa para manter sua participação percentual de 58,8%.

Essa decisão ocorre no momento em que a empresa decidiu vender 262,44 ações para levantar fundos, o que fez suas ações despencarem 15% hoje.

Os sauditas não se importarão em ter que gastar essa quantia de dinheiro para manter a empresa viva, na esperança de que ela eventualmente se torne lucrativa.

O Lucid Group sabe disso, e é possivelmente por isso que está levando tempo para expandir suas operações sem se preocupar com lucros.

Se alguma empresa tivesse o apoio dos sauditas, levaria seu tempo para chegar ao seu destino. O financiamento pode ser uma grande preocupação para os investidores da empresa, mas é bem provável que a gerência tenha garantias de seu maior stakeholder.

Ação Lucid: alto interesse a descoberto e pico de pessimismo

Copy link to section

As ações da LCID tiveram uma grande alta no primeiro semestre do ano, quando quase dobraram em relação às mínimas de abril.

Essas altas se tornaram mais comuns, sugerindo que os shorts nem sempre estão no controle.

Mas o interesse a descoberto de 28% sugere que muitos traders continuam apostando contra a empresa.

Isso mostra o pessimismo que cerca o estoque no momento.

No entanto, esse mesmo interesse a descoberto pode se tornar o eventual impulsionador de uma alta quando as coisas melhorarem.

A empresa não atingiu suas estimativas de produção no terceiro trimestre, mas as entregas chegaram a 2.781 veículos, superando as estimativas dos analistas em impressionantes 30%.

Isso prova novamente que as pessoas estão dispostas a comprar o produto da empresa, mas a empresa simplesmente não consegue escalar a produção. Isso deve melhorar com o tempo.

A Lucid precisa produzir 3300 veículos neste trimestre para atingir sua orientação anual. Essa meta pode não ser alcançada, mas o mercado possivelmente já está precificando isso.

Com o aumento da demanda, os números de vendas devem continuar fortes, fazendo com que valha a pena comprar o estoque nos níveis atuais.