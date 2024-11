Aumento dos estoques puxa os preços do petróleo para baixo em mais de 1%, mas as tensões no Oriente Médio limitam a queda

Após duas sessões de ganhos, os preços do petróleo bruto caíram na quarta-feira, com os estoques nos EUA subindo mais do que o esperado para a semana encerrada na sexta-feira.

Dados privados do Instituto Americano de Petróleo (API) mostraram que os estoques de petróleo no país aumentaram em 1,64 milhão de barris na semana passada.

Analistas esperavam que os estoques de petróleo bruto nos EUA tivessem aumentado em 900.000 barris na semana passada.

No momento em que este artigo foi escrito, o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate estava em US$ 70,94 por barril, queda de 1,1% em relação ao fechamento anterior. O petróleo bruto Brent na Intercontinental Exchange caiu mais de 1%, para US$ 75,26 por barril.

Aumento de estoques pesa sobre os preços

O aumento dos estoques nos EUA prejudicou os preços do petróleo na quarta-feira, já que o mercado esperava um aumento relativamente menor na semana passada.

Os EUA são o maior produtor mundial de petróleo bruto. A produção no país gira em torno de 13 milhões de barris por dia.

Na semana encerrada em 11 de outubro, a produção atingiu um recorde de 13,5 milhões de barris por dia nos EUA, de acordo com dados da Energy Information Administration (EIA).

Enquanto isso, os produtos refinados tiveram reduções, com os estoques de gasolina e óleo combustível destilado caindo em 2 milhões de barris e 1,5 milhão de barris, respectivamente, mostraram os dados do API.

Os dados oficiais do inventário semanal do governo para os estoques de petróleo bruto nos EUA serão divulgados pela EIA ainda na quarta-feira.

Foco no Oriente Médio

As incertezas em torno do conflito no Oriente Médio têm sustentado os preços do petróleo bruto.

A força dos preços na terça-feira decorreu da falta de qualquer resultado da última visita do Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a Israel, disse Warren Patterson, chefe de estratégia de commodities do ING Group.

“Havia esperanças de que, após o assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinwar, pudesse haver alguma redução na guerra”, acrescentou.

Além disso, o mercado continua aguardando a resposta de Israel ao ataque do Irã.

Patterson disse:

A incerteza sobre como isso vai acontecer deixaria os especuladores hesitantes em vender a descoberto o mercado, algo que eles já estavam fazendo antes dessa escalada mais recente, devido a preocupações com a demanda e uma perspectiva pessimista para 2025.

Goldman Sachs prevê preços do petróleo em média de US$ 76/barril em 2025

Na terça-feira, o Goldman Sachs disse que espera que os preços do petróleo bruto atinjam uma média de US$ 76 por barril em 2025.

A previsão pressupõe um superávit moderado no mercado, juntamente com uma significativa capacidade ociosa de produção de petróleo entre os principais membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados.

A Reuters citou o Goldman Sachs em um relatório:

No geral, ainda vemos os riscos de médio prazo para nossa faixa de US$ 70-85/bbl como bilaterais, mas moderadamente distorcidos para o lado negativo no líquido, já que os riscos de queda de preço devido à alta capacidade ociosa e tarifas comerciais potencialmente mais amplas superam o preço positivo.

O banco de investimento disse que o prêmio de risco geopolítico é limitado no momento, já que o conflito Israel-Irã não afetou o fornecimento da região.

No entanto, também disse que as preocupações com o fornecimento permanecerão enquanto a guerra continuar no Oriente Médio, que abriga mais da metade das reservas mundiais de petróleo.

China aumenta cota de importação de petróleo bruto

O governo chinês aumentou a cota de importação de petróleo bruto para refinarias privadas em 2025 em 6% ano a ano, para 257 milhões de toneladas, o que é pouco mais de 5,1 milhões de barris por dia, de acordo com o ING Group.

A China aumentou a cota após mantê-la inalterada por quatro anos consecutivos.

“A cota mais alta ocorre à medida que a nova capacidade de refino aumenta, enquanto as cotas ainda podem ser ajustadas dependendo da demanda e da capacidade”, disse Patterson.

No entanto, as refinarias que não importaram petróleo nos últimos dois anos não receberão nenhuma cota.