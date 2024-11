Banco do Canadá corta taxa básica de juros em 50 bps para 3,75% em meio à desaceleração econômica

Em um movimento significativo, o Banco do Canadá cortou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, diminuindo-a para 3,75% em sua decisão de outubro de 2024, conforme esperado, e sinalizando que continuará a reduzir sua taxa caso a economia se desenvolva conforme o esperado.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esse movimento é consistente com as expectativas do mercado e demonstra a disposição do banco em explorar mais reduções de taxas se o cenário econômico atual persistir conforme o previsto.

Advertisement

O atual corte de juros do Banco do Canadá ocorre após três cortes anteriores, totalizando 25 pontos-base.

Essa técnica foi motivada por dados recentes que mostram uma queda significativa nas taxas de inflação canadenses.

Em setembro, a inflação caiu para 1,6%, a primeira vez que ficou abaixo da meta de 2% em três anos.

Além disso, o banco observou uma queda no consumo per capita e um mercado de trabalho mais fraco, destacado por uma taxa de desemprego que subiu para mais de 6,5% — um nível não visto há mais de dois anos.

Juntos, esses indicadores sugeriram a necessidade de menores custos de empréstimos para ajudar a aliviar as pressões econômicas.

Insights do Relatório de Política Monetária

Copy link to section

O atual Relatório de Política Monetária do Banco do Canadá fornece informações sobre as expectativas de inflação e crescimento do PIB do banco.

Os formuladores de políticas esperam que a inflação permaneça próxima dos níveis-alvo no futuro próximo, com os riscos de inflação parecendo estar razoavelmente equilibrados em ambas as direções.

Além disso, o banco prevê um crescimento moderado do PIB de 1,2% este ano, com uma taxa de crescimento maior de 2,1% esperada para o ano que vem.

Essas estimativas são cautelosamente otimistas diante das persistentes preocupações econômicas.

Espera-se que o crescimento do PIB acelere de forma constante durante o horizonte de projeção, auxiliado pela redução das taxas de juros.

Esta previsão incorpora o efeito líquido de aumentos modestos nos gastos do consumidor por pessoa e o crescimento populacional mais lento.

O crescimento do investimento residencial também deve acelerar, pois a forte demanda por imóveis aumenta as vendas e os gastos com reformas.

Prevê-se que o investimento empresarial aumente à medida que a demanda aumenta, e as exportações devem permanecer fortes, auxiliadas pela demanda sustentada dos Estados Unidos.

No relatório, o Banco prevê que a inflação ficará próxima da meta durante o período de projeção, com pressões ascendentes e negativas sobre a inflação amplamente iguais.

A pressão ascendente do mercado imobiliário e de outros serviços diminui progressivamente, e a pressão descendente sobre a inflação enfraquece à medida que o excesso de oferta na economia é absorvido.

No geral, o Banco espera um crescimento do PIB de 1,2% em 2024, 2,1% em 2025 e 2,3% em 2026. À medida que a economia melhora, o excesso de oferta é gradualmente absorvido.

Revisão das perspectivas econômicas globais do Banco do Canadá

Copy link to section

De acordo com os últimos insights do Relatório de Política Monetária, o Banco do Canadá continua projetando que a economia global crescerá cerca de 3% nos próximos dois anos.

Curiosamente, espera-se que os Estados Unidos tenham um crescimento mais forte do que as estimativas anteriores, enquanto a perspectiva econômica da China parece menos robusta.

Na zona do euro, o crescimento tem sido lento, mas a previsão é de uma recuperação modesta no ano que vem.

Recentemente, economias avançadas têm visto uma queda nas taxas de inflação, aproximando-as das metas estabelecidas pelos bancos centrais.

Além disso, desde julho, as condições financeiras globais ficaram mais relaxadas, em grande parte devido às expectativas do mercado de taxas de juros mais baixas.

Também vale a pena notar que os atuais preços globais do petróleo estão cerca de US$ 10 abaixo do estimado no Relatório de Política Monetária de julho.

Esta avaliação completa demonstra a consideração cuidadosa do Banco do Canadá sobre vários fatores econômicos que estão moldando o ambiente global.

Qual é a importância do corte da taxa?

Copy link to section

A decisão do Banco do Canadá de cortar sua principal taxa de juros tem ramificações substanciais para diversos participantes econômicos.

Ao reduzir as taxas de empréstimo, o banco espera aumentar o consumo e o investimento, aumentando assim a atividade econômica geral e promovendo o crescimento.

Taxas de juros mais baixas também oferecem alívio tanto para empresas quanto para famílias, reduzindo o custo do serviço da dívida, o que pode levar a uma renda disponível maior e melhor estabilidade financeira.

Em última análise, esse corte na taxa demonstra o comprometimento do banco central em promover a recuperação econômica e enfrentar os desafios atuais, ao mesmo tempo em que se esforça para manter um ambiente econômico estável e sustentável para o Canadá.

Em resumo, a decisão do Banco do Canadá de reduzir sua taxa básica de juros demonstra sua abordagem proativa às mudanças nas condições econômicas.

Ao mudar sua política monetária para lidar com as complexidades da inflação e do crescimento, o banco espera superar a incerteza e dar suporte essencial à economia do Canadá.