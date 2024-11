Bill Gates, o cofundador da Microsoft, doou US$ 50 milhões para a Future Forward, uma organização sem fins lucrativos que apoia Kamala Harris na próxima eleição presidencial dos EUA, de acordo com uma reportagem do New York Times. Gates não endossou Harris publicamente, tornando essa contribuição discreta.

Enquanto Harris compete contra Donald Trump na eleição de 5 de novembro, esse financiamento marca uma tentativa estratégica de moldar o cenário eleitoral. A doação do bilionário destaca preocupações dentro de sua rede filantrópica sobre potenciais mudanças na política dos EUA sob uma presidência de Trump.

A reportagem do New York Times revelou que Gates discutiu reservadamente suas apreensões em relação a um possível segundo mandato de Trump.

Sua fundação, a Fundação Bill & Melinda Gates, expressou preocupações sobre possíveis reduções em iniciativas de planejamento familiar e programas globais de saúde se Trump garantir outro mandato.

Isso se alinha ao foco filantrópico mais amplo de Gates no desenvolvimento global, saúde e redução da pobreza.

Apesar dessas preocupações, Gates afirma que poderia colaborar com qualquer um dos candidatos, indicando uma preferência pelo engajamento apartidário.

Apoio estratégico a Harris contrasta com a posição bipartidária de Gates

Embora Gates enfatize seu histórico de colaboração bipartidária, seu recente apoio a Harris sugere um desvio estratégico.

De acordo com a reportagem do New York Times, Gates reconheceu a natureza única da eleição de 2024.

Ele enfatizou a importância desta eleição, citando suas implicações para a assistência médica, redução da pobreza e esforços contra as mudanças climáticas, tanto nos EUA quanto no mundo.

Isso reflete os altos riscos percebidos por várias partes interessadas enquanto Harris e Trump disputam a presidência.

A contribuição de Gates para Harris faz parte de um padrão mais amplo, em que pelo menos 81 bilionários forneceram apoio financeiro à sua campanha, de acordo com a Forbes.

Notavelmente, Elon Musk, outra figura influente no mundo da tecnologia, apoiou Donald Trump.

Essa divisão entre doadores bilionários ressalta visões diferentes para o futuro do país.

O apoio contrastante destaca um ambiente competitivo de arrecadação de fundos, com cada candidato recebendo apoio de figuras de alto perfil.

Harris contra Trump

A diferença de idade entre Harris e Trump se tornou um aspecto notável da narrativa da campanha.

Enquanto Harris completou 60 anos recentemente, Trump, com 78 anos, é o candidato presidencial mais velho na história dos EUA.

O fator idade contribui para as imagens contrastantes dos candidatos, com Harris se posicionando como uma líder com visão de futuro.

Gates já havia expressado preferência por um líder que pudesse abordar questões emergentes como inteligência artificial, refletindo um desejo de liderança em sintonia com os desafios modernos.

Melinda French Gates, ex-esposa de Gates, apoiou Harris publicamente, reforçando ainda mais o apoio filantrópico ao candidato democrata.

Seu apoio, juntamente com a contribuição financeira de Bill Gates, indica uma perspectiva compartilhada sobre a direção futura da política dos EUA.

O apoio substancial de filantropos e bilionários proeminentes pode desempenhar um papel crucial na formação da narrativa e na influência do sentimento dos eleitores à medida que a eleição de 5 de novembro se aproxima.