Binance encerra programa de indicação na Turquia: veja o porquê

A Binance, a maior exchange do mundo em volume de negociação, encerrou seu programa de indicação na Turquia, de acordo com um anúncio publicado em 23 de outubro.

O token BNB (BNB) da Binance Coin caiu 1,3%, quase US$ 581 no momento em que este artigo foi escrito.

Por que a Binance interrompeu as indicações na Turquia?

A exchange de criptomoedas anunciou em uma atualização na quarta-feira que havia interrompido o programa de indicação para seus usuários na Turquia. De acordo com os detalhes, a mudança se deve à conformidade regulatória.

Notavelmente, isso ocorreu alguns meses após a Binance receber sinal verde regulatório do órgão regulador dos mercados financeiros do país.

“Na Binance, priorizamos a conformidade total com as estruturas regulatórias locais para garantir um ambiente seguro e confiável para todos os nossos usuários. A esse respeito, pela lei e regulamentos locais, o Programa de Indicação de Varejo da Binance foi encerrado para usuários na Türkiye”, diz o anúncio da exchange em parte.

Binance permitirá que os referenciadores ganhem comissões

Embora a bolsa de criptomoedas tenha encerrado seu programa de indicação na Turquia, a mudança não afeta outros produtos e serviços disponíveis via Binance.com e o aplicativo.

Todos os códigos de indicação que os usuários podem ter acessado por meio do site da exchange são inválidos. Mas, embora o recurso esteja indisponível agora, os ganhos de comissão antes do anúncio não são afetados. Os referenciadores existentes também continuarão a ganhar comissões de seus convidados que se registraram antes da atualização da exchange na quarta-feira.

Conformidade regulatória para Binance e outras bolsas

A presença da Binance na Turquia inclui uma parceria com a exchange local de criptomoedas BTguru e atingiu um marco importante quando a exchange foi registrada no Conselho de Mercados de Capitais do país.

Nos últimos meses, as autoridades turcas intensificaram os esforços para colocar todas as bolsas e plataformas que oferecem produtos e serviços de criptoativos sob um regime de conformidade rigoroso.

Parte da regulamentação de cripto inclui requisitos em torno do licenciamento de todas as plataformas de cripto. A não conformidade atrai penalidades severas, incluindo multas monetárias e sentenças de prisão.

A Binance, como a maioria das outras exchanges de criptomoedas, está aproveitando a clareza e a crescente adoção das criptomoedas para registrar o licenciamento adequado.

Notavelmente, os holofotes regulatórios fizeram com que a Binance saísse de certos mercados, incluindo o Canadá.

A bolsa voltou a entrar no mercado indiano após um acordo com o regulador financeiro do país.

Aprovações em Dubai, Cazaquistão e outros lugares se somaram às principais medidas desde o acordo de US$ 4,3 bilhões nos EUA.

No entanto, a Binance também anunciou uma série de outras medidas em resposta às novas regulamentações de criptomoedas.

Por exemplo, a Binance revelou em junho deste ano que removeria stablecoins não regulamentadas da lista de seus usuários na Área Econômica Europeia em meio à implementação dos Mercados de Criptoativos da União Europeia.

A Coinbase também anunciou a retirada da listagem de stablecoins não compatíveis com MiCA na UE até o final do ano.

Enquanto isso, a Circle se tornou a primeira emissora de stablecoin a garantir aprovação regulatória para sua stablecoin antes da implementação do MiCA.