Crise da E. coli no McDonald’s: a bactéria tem um histórico de derrubar vendas e ações de restaurantes

As ações do McDonald’s (MCD) caíram mais de 6% no pré-mercado na quarta-feira, depois que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relacionaram os populares hambúrgueres Quarter Pounder da empresa a um surto de E. coli que afetou vários estados dos EUA.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O CDC confirmou que o surto resultou em uma morte e 10 hospitalizações, com a maioria das doenças concentradas no Colorado e Nebraska.

Advertisement

“Esta é uma investigação de surto em andamento rápido”, declarou o CDC em seu site.

“A maioria das pessoas doentes relata comer hambúrgueres Quarter Pounder do McDonald’s, e os investigadores estão trabalhando rapidamente para confirmar qual ingrediente alimentar está contaminado.”

As ações do McDonald’s caíram inicialmente até 10% nas negociações estendidas de terça-feira, quando as notícias do surto e da investigação do CDC chegaram ao mercado.

Como o McDonalds reagiu?

Copy link to section

Em resposta ao surto, o McDonald’s rapidamente implementou medidas para mitigar os danos.

Cesar Piña, diretor de cadeia de suprimentos do McDonald’s para a América do Norte, disse em um memorando interno que a empresa estava tomando “ações rápidas e decisivas”.

Ele explicou que as descobertas preliminares da investigação apontam para cebolas em tiras, obtidas de um único fornecedor, como a provável fonte de contaminação. A empresa declarou,

Como resultado, e de acordo com nossos protocolos de segurança, todos os restaurantes locais foram instruídos a remover este produto de seu estoque, e pausamos a distribuição de todas as cebolas fatiadas na área afetada.

O McDonald’s também confirmou que removeria temporariamente o Quarter Pounder dos restaurantes em áreas afetadas, que incluem Colorado, Kansas, Utah e Wyoming, bem como partes de Idaho, Iowa, Missouri e vários outros estados.

Apesar dessas medidas, os danos à reputação causados pelo surto podem pesar muito nos resultados financeiros da empresa nos próximos meses.

O analista do Citigroup, Jon Tower, observou:

Notícias negativas sobre segurança alimentar nunca são bem-vindas pelos operadores de restaurantes, especialmente aqueles que trabalham para melhorar a imagem da marca após terem sido prejudicados pela acessibilidade dos preços ao consumidor nos últimos anos.

Tower acrescentou que o desempenho futuro do McDonald’s dependerá da eficácia com que a empresa gerenciará o surto, o que deve incluir assumir responsabilidades, controlar a disseminação e aprimorar as medidas de segurança alimentar.

Como os surtos de E. coli impactaram restaurantes e seus estoques no passado?

Copy link to section

O McDonald’s não é a primeira rede de fast-food a sofrer com uma crise de segurança alimentar.

Incidentes semelhantes ocorreram em outras grandes redes de restaurantes, impactando significativamente tanto a reputação quanto o preço das ações.

Chipotle Mexican Grill , 2015

O surto de E. coli da Chipotle em 2015 forçou a rede a fechar temporariamente 43 restaurantes em Oregon e Washington, pois foi descoberto que, das 53 pessoas em nove estados que estavam doentes com a mesma cepa de E. coli, 46 tinham comido no Chipotle na semana anterior a ficarem doentes.

As vendas despencaram 20%, e as ações da empresa caíram mais de 25% nos dois meses seguintes ao surto, com a recuperação levando anos.

Taco Bell (marcas Yum!), 2006

Em 2006, a Taco Bell também enfrentou um surto de E. coli que afetou clientes em vários estados.

O CDC relatou que 71 pessoas adoeceram, com 53 hospitalizações e 8 casos de síndrome hemolítico-urêmica.

A Taco Bell viu um impacto imediato nas vendas, que caíram 5% no quarto trimestre de 2006 e 11% no trimestre subsequente. A queda continuou até o terceiro trimestre de 2007.

As vendas da rede de fast-food caíram até 20% em todo o país, e ainda mais nas regiões afetadas, levando analistas a rebaixar as ações.

Jack na Caixa, 1993

Outro caso infame é o surto de E. coli de 1993 no Jack in the Box , que levou à morte de quatro crianças e 171 hospitalizações, além de deixar 700 pessoas doentes em quatro estados.

Essa crise fez com que o preço das ações da Jack in the Box despencasse, e a empresa levou muito tempo para reconstruir a confiança do consumidor.

Na época, eles relataram perdas projetadas de US$ 20 a US$ 30 milhões como resultado do surto.

Olhando para o futuro: a recuperação do McDonald’s depende de uma ação rápida

Copy link to section

O surto de E. coli associado aos hambúrgueres Quarter Pounder do McDonald’s é um grande desafio para a gigante do fast-food, especialmente porque ela luta para manter seu domínio de mercado.

A empresa já tomou medidas para lidar com a crise, mas ainda não se sabe com que eficácia ela poderá restaurar a confiança do consumidor.

Analistas estão monitorando de perto os próximos movimentos do McDonald’s.

Como Tower observou, a resposta da empresa deve ser completa e responsável.

Qualquer passo em falso pode prolongar os danos à sua marca e atrasar a recuperação no mercado de ações.

Enquanto isso, o surto de E. coli serve como um lembrete claro de como problemas de segurança alimentar podem rapidamente prejudicar o crescimento de uma rede de restaurantes, como visto nos casos de Chipotle, Jack in the Box e Taco Bell.