Dogecoin e XRP no vermelho enquanto Bitcoin permanece abaixo de US$ 67.000

Dogecoin (DOGE) e XRP (XRP) estavam entre os principais tokens que enfrentaram um declínio em seus valores em meio a uma crise generalizada no mercado.

As quedas ocorreram após uma alta no início desta semana, quando os investidores obtiveram lucros em meio à fraqueza geral do mercado.

A pausa no ritmo de alta do Bitcoin, juntamente com uma retração mais ampla do mercado, destacou os desafios para os traders, já que os principais níveis de resistência se mantiveram firmes.

Apesar disso, alguns participantes do mercado continuam otimistas sobre uma possível alta para US$ 80.000 à medida que as eleições nos EUA se aproximam.

Atualmente, o Bitcoin está cotado a US$ 66.477,03, refletindo a volatilidade atual.

Fonte: CoinmarketCap

Bitcoin estagna abaixo de US$ 67.000

A alta do Bitcoin na segunda-feira, que viu os preços se aproximarem de US$ 70.000, não se sustentou, levando a uma queda de 1% na terça-feira.

O CoinDesk 20 (CD20), que rastreia os maiores tokens por capitalização de mercado, caiu quase 2%, refletindo o sentimento mais amplo.

Analistas apontam níveis de resistência importantes em torno de US$ 70.000 como um obstáculo significativo para ganhos adicionais.

Enquanto isso, as emissões de stablecoins foram interrompidas, aumentando a pressão sobre a liquidez do mercado, que vinha sustentando o crescimento do Bitcoin desde o final de setembro.

Os traders acreditam que um aumento sustentado nos volumes de stablecoins pode fornecer o impulso necessário para que o Bitcoin retome sua trajetória ascendente.

Criptomoedas de média e baixa capitalização enfrentam fortunas mistas

Embora os principais tokens, como Bitcoin e Ethereum (ETH), tenham apresentado ação limitada, os segmentos de média e baixa capitalização do mercado de criptomoedas apresentaram desempenho misto.

Memecoin Bonk (BONK) e o token de governança APE lideraram as perdas, cada um caindo mais de 7%.

Apesar da crise, esses tokens menores continuam atraindo interesse devido à sua volatilidade.

Observadores do mercado observam que os declínios nesses tokens são parte de uma tendência mais ampla, à medida que os traders consolidam ganhos e reequilibram portfólios antes de potenciais catalisadores de mercado, incluindo mudanças macroeconômicas e próximos anúncios regulatórios.

ETFs de Bitcoin registram saídas líquidas de US$ 80 milhões

Os ETFs de Bitcoin listados nos EUA perderam coletivamente US$ 80 milhões líquidos na terça-feira, refletindo uma pausa no apetite dos investidores.

O produto ARKB da Ark Invest registrou uma saída de US$ 134 milhões, marcando a maior retirada já registrada para o ETF.

Por outro lado, o ETF IBIT da BlackRock atraiu US$ 42 milhões em entradas, liderando entre seus pares, enquanto os produtos FBTC da Fidelity e HODL da VanEck conseguiram atrair US$ 8 milhões e US$ 3 milhões, respectivamente.

Essa divergência nos fluxos indica estratégias variadas de investidores, com alguns optando por garantir lucros enquanto outros veem o potencial para uma nova tendência de alta nos preços do Bitcoin.

Volumes de stablecoins e momentum do mercado de criptomoedas

A liquidez das stablecoins desempenha um papel crucial na condução do mercado geral de criptomoedas, pois geralmente serve como uma fonte de capital rápido para compras.

Uma análise recente sugere que a desaceleração nas emissões de stablecoins pode estar limitando o potencial de crescimento do Bitcoin.

Durante o rali de agosto a setembro, o aumento nos volumes de stablecoins ajudou o mercado de criptomoedas a se recuperar da queda, impulsionando o Bitcoin e outros tokens importantes.

Com os volumes de stablecoins permanecendo estáveis desde o final de setembro, o mercado não tem o mesmo ímpeto impulsionado pela liquidez, aumentando os desafios enfrentados pelos traders que buscam uma tendência de alta sustentada.

ETF Ether vê entrada de US$ 11 milhões enquanto ETFs de Bitcoin lutam

Enquanto os ETFs de Bitcoin enfrentaram saídas, o ETF de Ether (ETH) da BlackRock relatou uma entrada de US$ 11 milhões na terça-feira.

Isso sugere que alguns investidores estão diversificando para Ether, possivelmente antecipando o crescimento de seu ecossistema.

Em contraste, outros grandes ETFs de criptomoedas permaneceram estáveis, sem atividade significativa de entrada ou saída.

Essa mudança destaca o cenário de investimentos em evolução no mercado de criptomoedas, à medida que investidores institucionais avaliam suas opções em meio a preços flutuantes e mudanças na dinâmica do mercado.

A divergência nos fluxos de ETF ressalta as diferentes estratégias empregadas pelos participantes do mercado à medida que eles navegam pelas complexidades do ambiente de mercado atual.