Dow Jones cai pelo terceiro dia com aumento dos rendimentos; McDonald’s e Tesla caem, Walmart atinge recorde

Os mercados de ações de referência dos EUA caíram na quarta-feira, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro continuaram subindo em meio a uma perspectiva superficial para o ciclo de corte de juros do Federal Reserve.

No momento em que este artigo foi escrito, o Dow Jones Industrial Average estava em baixa de 1,4%. A média perdeu mais de 600 pontos e caiu pela terceira sessão consecutiva.

O índice S&P 500 caiu 1,5%, enquanto o Nasdaq Composite caiu mais de 420 pontos.

No início da sessão, o rendimento do título do Tesouro de referência de 10 anos ultrapassou 4,25%, atingindo seu nível mais alto desde 26 de julho.

Dados econômicos robustos elevam os rendimentos

Fortes dados econômicos dos EUA estão impulsionando o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro.

A economia dos EUA continua resiliente, o que também está diminuindo as esperanças de um corte maior nas taxas do Fed em novembro.

“Para mim, é tudo sobre o impacto de taxas mais altas. O mercado está reprecificando a probabilidade de que o Fed possa cortar as taxas agressivamente”, disse Brent Schutte, diretor de investimentos da Northwestern Mutual Wealth Management, à CNBC.

“Houve partes da economia que ainda não sentiram o impacto do aumento das taxas de juros, mas quanto mais as taxas permanecerem altas, mais partes diferentes da economia terão que reprecificar para essa realidade… a economia está fora de equilíbrio”, disse Schutte à CNBC.

Ações da Coca Cola e da Tesla caem

As ações da Coca Cola caíram cerca de 2% na quarta-feira, embora os lucros da empresa no terceiro trimestre tenham superado as expectativas.

As ações da Tesla também caíram mais de 1,5%, já que a empresa deve divulgar seus resultados do terceiro trimestre após o fechamento do mercado na quarta-feira.

Ações do McDonald’s caem após surto de E. coli

As ações do McDonald’s estavam a caminho de seu pior dia desde março de 2020, enquanto a gigante do fast-food luta para limitar os danos de um surto de E. coli.

O surto ligado aos hambúrgueres Quarter Pounder matou uma pessoa e deixou quase 50 doentes em vários estados dos EUA, de acordo com uma reportagem da Reuters.

O surto também deixou pessoas doentes em mais de 10 estados dos EUA, com 10 hospitalizadas devido a doenças graves, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

O CDC e o McDonald’s estão examinando os suprimentos de cebolas em tiras e hambúrgueres de carne bovina Quarter Pounder do McDonald’s enquanto investigam a causa do surto de E. coli, informou a Reuters.

No momento em que este artigo foi escrito, as ações da McDonald’s Corp. caíram quase 5% em relação ao fechamento anterior.

Ações do Walmart sobem, mas a Boeing cai

As ações do Walmart subiram quase 1% na quarta-feira e atingiram uma nova máxima histórica.

As ações do Walmart ultrapassaram o índice S&P 500 em 2024, com alta de 57% em comparação ao salto de quase 22% do índice neste ano, de acordo com a CNBC.

Enquanto isso, as ações da Boeing caíram quase 3% após relatar seu maior prejuízo trimestral desde 2020.

A empresa relatou um prejuízo de quase US$ 6 bilhões no terceiro trimestre, além de perder mais de US$ 4 bilhões em seu setor de aviões comerciais.

Enquanto isso, as ações da Starbucks caíram 1% depois que a rede de cafeterias divulgou seus resultados do quarto trimestre.

A empresa registrou quedas nas vendas nas mesmas lojas, na receita líquida e no lucro devido à demanda mais fraca nos EUA.