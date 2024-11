Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou sua previsão de crescimento para a China, reduzindo sua projeção para 2024 para 4,8%, queda de 0,2 ponto percentual em relação à estimativa de julho.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esse ajuste ocorre em meio aos desafios atuais no mercado imobiliário da China, com o FMI alertando sobre uma possível deterioração adicional.

Advertisement

O relatório da agência enfatizou que o declínio do setor imobiliário pode impactar a estabilidade econômica global, citando riscos de redução da confiança do consumidor e menor demanda doméstica se a situação persistir.

A perspectiva para 2025 também prevê queda, com crescimento previsto para 4,5%.

Queda do mercado imobiliário da China

Copy link to section

O FMI destacou os desafios impostos pelo mercado imobiliário da China, observando que as contínuas correções de preços e a redução de investimentos podem representar uma ameaça significativa ao cenário econômico global.

Paralelos históricos, como a crise imobiliária do Japão na década de 1990 e o colapso do mercado imobiliário dos EUA em 2008, ressaltam os riscos de uma crise descontrolada no setor imobiliário da China.

De acordo com o FMI, o agravamento da crise pode levar à redução do consumo das famílias e à diminuição da atividade econômica geral.

As últimas projeções de crescimento do FMI para a China

Copy link to section

Em seu relatório recente, o FMI ajustou a previsão de crescimento da China para este ano para 4,8%, abaixo dos 5,0% em sua estimativa anterior.

Para 2025, a perspectiva de crescimento também foi reduzida para 4,5%.

A instituição sediada em Washington enfatizou que, embora as medidas recentes das autoridades chinesas possam fornecer algum suporte, elas ainda precisam abordar completamente os problemas subjacentes no mercado imobiliário.

Previsão de crescimento para 2024: revisada para baixo para 4,8%

Previsão de crescimento para 2025: Projetado em 4,5%

Principais riscos: Maior contração do mercado imobiliário e impacto na economia global

A China introduziu diversas iniciativas para lidar com a desaceleração do crescimento econômico e a crise do setor imobiliário.

Em setembro, o Banco Popular da China reduziu a taxa de reserva obrigatória, com o objetivo de injetar liquidez na economia.

Pouco depois, os líderes chineses anunciaram planos para interromper o declínio do mercado imobiliário e estimular a recuperação.

Grandes cidades como Guangzhou e Xangai também implementaram medidas para incentivar a compra de casas.

O Ministro das Finanças da China, Lan Fo’an, indicou que o país pode aumentar seus níveis de dívida para fornecer mais estímulo econômico.

Ele sugeriu ajustes de política que poderiam expandir o déficit do governo, permitindo um apoio mais agressivo.

O Ministério da Habitação expandiu sua “lista branca” de projetos imobiliários, com o objetivo de acelerar os empréstimos bancários para empreendimentos inacabados.

Essas medidas, embora visem estabilizar o mercado imobiliário, trazem riscos de sobrecarregar as finanças públicas.

‘Indo na direção certa’

Copy link to section

O FMI incorporou algumas dessas medidas em suas últimas previsões, mas continua cauteloso sobre seu potencial impacto.

Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI, observou que, embora os esforços da China para apoiar o crescimento estejam “indo na direção certa”, eles não alteraram significativamente a trajetória do crescimento.

As medidas mais recentes, ainda não totalmente avaliadas, podem introduzir riscos positivos à produção econômica da China.

No entanto, os dados econômicos do terceiro trimestre revelaram um crescimento de 4,6%, ligeiramente acima das expectativas do mercado, sugerindo uma perspectiva mista.

Crescimento do PIB no terceiro trimestre: 4,6%, acima da previsão de 4,5%

Possível vantagem: medidas não avaliadas podem impulsionar a produção

Preocupações atuais: Equilíbrio entre apoio económico e estabilidade a longo prazo

O relatório do FMI também alerta que intervenções governamentais adicionais podem colocar mais pressão sobre a saúde fiscal da China.

Esforços para impulsionar as exportações por meio de subsídios direcionados podem prejudicar as relações com os principais parceiros comerciais, potencialmente aumentando as tensões comerciais.

O relatório ressalta o delicado equilíbrio que a China deve encontrar entre estabilizar sua economia e manter as relações comerciais internacionais.