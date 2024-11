Haverá mais ganhos futuros para o AppLovin?

A AppLovin Corp (NASDAQ: APP) continua sua ascensão notável, atingindo novas máximas históricas diariamente, incluindo um pico de US$ 163,13 ontem.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Em 22 de outubro, a Loop Capital iniciou a cobertura das ações com uma classificação de “Compra” e uma meta de preço de US$ 181.

Advertisement

O analista Rob Sanderson enfatizou o papel indispensável da AppLovin no setor de jogos para dispositivos móveis e sua posição emergente em big data e IA.

Ele observou que, apesar do crescimento impressionante e do recente rompimento das ações, elas permanecem relativamente desconhecidas e incompreendidas.

Sanderson também comparou a AppLovin à The Trade Desk, destacando que o negócio de software da AppLovin é maior e com margens mais altas.

Ele sugeriu que uma expansão para publicidade em comércio eletrônico poderia aumentar significativamente o mercado potencial total da empresa.

AppLovin: fortes lucros esperados para o terceiro trimestre

Copy link to section

A empresa deve divulgar seus lucros do Q3 em 6 de novembro, e as expectativas são altas. Treze analistas de Wall Street que cobrem as ações têm uma previsão consensual de lucros por ação (EPS) de US$ 1,21 sobre receita de US$ 1,13 bilhão.

Isso representa um aumento substancial do lucro por ação de US$ 0,30 sobre a receita de US$ 864,3 milhões registrada no terceiro trimestre do ano anterior.

Notavelmente, todos os 13 analistas revisaram suas estimativas de EPS para cima nos últimos 90 dias, refletindo forte confiança no desempenho da AppLovin.

Avaliações de analistas e metas de preço mistas para AppLovin

Copy link to section

Embora a iniciativa da Loop Capital acrescente uma perspectiva positiva, outros analistas têm opiniões variadas.

Em 14 de outubro, o Goldman Sachs rebaixou a ação de ‘Compra’ para ‘Neutro’, mesmo tendo aumentado ligeiramente o preço-alvo de US$ 147 para US$ 150.

O analista Eric Sheridan destacou que, após um aumento de 113% desde o último relatório de lucros, o perfil de risco-recompensa se tornou mais equilibrado.

Ele reconheceu a forte execução e lucratividade da empresa, mas recomendou cautela antes dos lucros do terceiro trimestre.

O Morgan Stanley manteve a classificação de “peso igual”, mas aumentou sua meta de preço de US$ 80 para US$ 110.

O analista Matthew Cost questionou a sustentabilidade da meta ambiciosa da AppLovin de aumentar seu negócio de anúncios em 20-30%, especialmente quando os gastos do consumidor em jogos para dispositivos móveis devem crescer apenas 5%.

Ele observou que, embora a empresa tenha conquistado uma vantagem significativa recentemente, sustentar esse crescimento pode exigir superar concorrentes como Meta e Google.

Contrastando com as visões cautelosas, o Citi aumentou sua meta de preço de US$ 110 para US$ 155, citando maior confiança de que o AppLovin alcançaria um crescimento de receita de mais de 20%.

O analista Jason Bazinet destacou vários caminhos para o crescimento, incluindo ganhos incrementais de participação em gastos com anúncios de jogos para dispositivos móveis, maiores taxas de aceitação e expansão para publicidade de comércio eletrônico.

O UBS também atualizou a classificação das ações de ‘Neutro’ para ‘Compra’, elevando o preço-alvo de US$ 100 para US$ 145.

Os analistas expressaram melhor visibilidade do crescimento da receita no médio prazo e potencial crescimento da expansão para novos setores, como o comércio eletrônico.

AppLovin: fundamentos de negócios mostram crescimento robusto

Copy link to section

O desempenho financeiro da AppLovin tem sido forte. No Q2 de 2024, a empresa relatou receita de US$ 1,08 bilhão, um aumento de 44% ano a ano, impulsionado em grande parte por seu segmento de software.

O EBITDA ajustado aumentou 80%, para US$ 601 milhões, resultando em uma margem de EBITDA ajustado de 56%, acima dos 52% do trimestre anterior.

A plataforma de software contribuiu com US$ 711 milhões em receita e US$ 520 milhões em EBITDA ajustado, com uma margem de 73%.

Esse crescimento é atribuído a melhorias no sistema AXON, melhorando a capacidade da plataforma de identificar usuários de alto valor para os anunciantes.

Ações da APP: métricas de avaliação

Copy link to section

A rápida valorização das ações levou a múltiplos de avaliação mais altos. Alguns analistas alertam que as ações podem ter ultrapassado seus fundamentos.

Por exemplo, usando uma análise de fluxo de caixa descontado com suposições otimistas, a ação ainda parece estar supervalorizada em cerca de 10-20%.

O modelo da Morningstar também sugere um valor justo abaixo do preço de negociação atual.

No entanto, métricas prospectivas indicam uma redução significativa na relação preço/lucro nos próximos anos, sugerindo que a avaliação pode se tornar mais razoável se o crescimento continuar conforme o esperado.

Vendas com informações privilegiadas geram preocupações

Copy link to section

Transações internas recentes levantaram algumas sobrancelhas. O CEO vendeu ações no valor de US$ 21,5 milhões, e outros executivos também venderam ações significativas recentemente.

Embora as vendas privilegiadas possam ocorrer por vários motivos, vendas substanciais podem indicar que os insiders acreditam que o potencial de valorização das ações é limitado no curto prazo.

A ascensão da AppLovin a novos patamares é sustentada por um forte desempenho financeiro, planos de expansão estratégica e sentimento positivo dos analistas, embora com algumas notas de cautela.

O próximo relatório de lucros do terceiro trimestre será um indicador crucial para saber se a empresa consegue atender às altas expectativas definidas pelos analistas e justificar sua avaliação atual.

Com as ações atingindo novas máximas históricas e acontecimentos significativos no horizonte, é um momento oportuno para examinar os fatores técnicos que podem influenciar sua trajetória futura.

Retornos triplos YTD: Forte impulso ascendente para APP

Copy link to section

A AppLovin tem sido uma das ações de tecnologia de grande capitalização com melhor desempenho neste ano, tendo subido quase três vezes até agora.

Com as ações atingindo novas máximas históricas todos os dias, elas estão exibindo um impulso ascendente excepcional em todos os períodos.

Fonte: TradingView

Considerando que investidores e traders com uma visão otimista podem comprar ações nos níveis atuais.

No entanto, investidores cautelosos com uma visão otimista podem esperar por uma retração ou um pequeno recuo em direção aos níveis de US$ 138 antes de iniciar novas posições longas.

Os traders que desejam fazer a operação oposta devem evitar fazê-lo com a forte exibição de um forte momento ascendente nos gráficos de curto prazo.

Uma posição vendida só deve ser considerada se a ação atingir resistência e começar a fazer máximas e mínimas mais baixas.